Akdeniz’de göçmen tekneleri battı: 163 ölü

Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz’de Libya açıklarında iki teknenin batması sonucu 163 düzensiz göçmenin öldüğünü açıkladı.

Son can kayıplarıyla birlikte Avrupa’ya ulaşmak için yola çıkıp Akdeniz’de boğularak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı yılbaşından bu yana 1508’e yükseldi. Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Flavio Di Giacomo, ‘yeni bir dram’ diyerek son gelişmeyi basına duyurdu. Flavio Di Giacomo, Libya’nın başşehri Trablus yakınlarında Surman açıklarında batan ilk gemide 102, Sabratha açıklarında batan ikinci gemide ise 61 kişinin can verdiğini aktardı. Euronews’in aktardığı habere göre Di Giacomo, son batan gemide aralarında 35 kadın ve 10 çocuk olmak üzere 210 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Haber Merkezi

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