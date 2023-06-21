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21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Akdeniz’deki ölümler artık bitsin

21 Haziran 2023, Çarşamba 15:38
MAZLUMDER, Libya’nın Tobruk kentinden İtalya’ya ulaşmak için yola çıkan bir mülteci teknesinin 14 Haziran’da Yunanistan açıklarında alabora olmasına tepki gösterdi.

MAZLUMDER, Libya’nın Tobruk kentinden İtalya’ya ulaşmak için yola çıkan bir mülteci teknesinin 14 Haziran’da Yunanistan açıklarında alabora olmasına tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada, “Akdeniz’i mültecilerin hayatlarının son durağı haline getiren sorunlar on yıllardır çözülememekte; sayıları yüzleri bulan kayıplar yaşandığında bu trajedi dünya kamuoyunun gündemine gelebilmektedir. Akdeniz’de hemen her gün güvensiz deniz taşıtlarında seyahat eden mülteciler hayatını kaybetmekte, olay yeri kimi zaman Ege adaları, kimi zaman Tunus açıkları olmaktadır. Uluslararası kamuoyunun başta Birleşmiş Milletler bünyesinde olmak üzere bu meseleyi ciddiyetle ele alması ve ortak bir iradeyle ortak bir çözümü en yakın zamanda sağlaması elzemdir. Ülkeler mülteci meselesini yalnızca bir dış politika kartı olarak görmekten vazgeçmeli, en temel insan hakkı olan yaşama hakkını koruyacak adımları atmak için karşılıklı fedakarlıkta bulunmalıdır”  denildi. MAZLUMDER Akdeniz’de artık bu trajedinin sona ermesi için uluslararası bir çözümün bulunmasını ve mültecilere karşı işledikleri hak ihlalleri süreklilik arz eden birtakım devletlerin bu yöntemlerden vazgeçirilmesi için uluslararası hukukun işletilmesini talep etti.

İstanbul - M. Yasin Aydın

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