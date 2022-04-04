Akdenizde yine tekne faciası

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz’de yaşanan trajedide 90’dan fazla düzensiz göçmenin can verdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün Akdeniz’de yaşanan deniz kazasına ilişkin Twitter’da yaptığı paylaşımı alıntılayarak yazdığı mesajında, “Akdeniz’de yaşanan bir başka trajedide 90’dan fazla kişi öldü.” ifadesini kullandı. Avrupa ülkelerinin göçmenler konusundaki çifte standardına atıfta bulunan Grandi, “Avrupa, Ukrayna’dan gelen 4 milyon mülteciye cömertçe ve etkili bir şekilde ev sahipliği yapma yeteneğini kanıtladı. Şimdi bunu acilen kapısını çalan diğer mülteci ve göçmenlere nasıl uygulayacağını düşünmelidir.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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