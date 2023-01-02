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3 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Akkuyu NGS'nin inşaatında son durum?

02 Ocak 2023, Pazartesi 19:30
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun montajı tamamlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden santralde önemli bir aşama daha kaydedildi.

Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinde iç koruma kabuğunun kubbesi, tasarım konumuna yerleştirilerek koruma döngüsü tamamlandı.

İç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi.

Kubbe kısmının betonlanmasının ardından dış koruma kabuğunun inşaat ve montaj çalışmalarında son aşama başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, santralin inşaatında önemli bir dönüm noktasından geçildiğini kaydederek, "Bu yılın en önemli olayı olan Akkuyu NGS sahasına taze nükleer yakıtın teslim edilmesine yaklaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için 1. ünitenin tamamlanmasından önce dış koruma kabuğu ve diğer kabul işlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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