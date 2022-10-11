AKPM’den de sansür yasasına eleştiri geldi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Denetim Komitesi tarafından hazırlanan Türkiye raporunda, bazı maddeleri TBMM’de kabul edilen ‘dezenformasyon yasasına’ sert eleştiriler yöneltildi.

Meclis sansür kanununu reddetsin

Bu ne yaman çelişki?

‘Sansür yasası’ cezaevlerindeki gazeteci sayısını arttıracak İngiliz milletvekili John Howell ve Letonya milletvekili Boriss Cilevics tarafından ortak kaleme alınan rapor ve buna bağlı tavsiye karar tasarısı, İzleme Komitesi’nde pazartesi günü tartışılarak kabul edildi. Rapor ve buna bağlı karar tasarısı nihai olarak çarşamba günü Genel Kurul oturumunda tartışılarak oylanacak. Venedik Komisyonu’nun önceki gün yayımladığı görüş metninde yer alan, ‘dezenformasyon yasasının’ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğüne ‘engel’ teşkil ettiği yolundaki şikayetler rapora eklendi. Dezenformasyon yasasının özellikle seçim öncesi getireceği sonuçlardan rahatsızlık duyduğunu belirten AKPM, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasayı onaylamaması çağrısında bulundu. Haber Merkezi

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