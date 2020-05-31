Aksa’ya açılır açılmaz baskın

Koronavirüs dolayısıyla 2 ayı aşkın süredir kapalı olan ve ibadete yeni açılan Mescid-i Aksa’ya 75 Yahudi tarafından baskın düzenlendi.

Kudüs Valisi gözaltına alındı Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 2 ayı aşkın sürenin ardından bu sabah yeniden ibadete açılan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail polisinin eşlik ettiği 75 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’in avlusuna girdi. Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinliler tekbir getirerek baskınlara tepki gösterirken, İsrail polisi 4 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskın çağrıları yapmışlardı Bu arada Kovid-19 dolayısıyla 22 Mart’tan bu yana kapalı olan Mescid-i Aksa dün sabah ibadete açılmıştı. Yahudi gruplar, geçen gün sosyal medya üzerinden Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra Camii’nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde “Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu” iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa’da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor. AA

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