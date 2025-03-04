Aksa’ya baskın, ezana engelleme

04 Mart 2025, Salı 13:41
Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’da ve Doğu Kudüs’teki kutsal mekanlara yönelik ihlalleriyle ilgili bilgi verildi.
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İsraillilerin şubat ayında Mescid-i Aksa’ya 20’den fazla baskın düzenlediği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun ise El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisinde 44 kez ezana engel olduğu kaydedildi.
AA
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