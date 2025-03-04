Aksa’ya baskın, ezana engelleme

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’da ve Doğu Kudüs’teki kutsal mekanlara yönelik ihlalleriyle ilgili bilgi verildi.

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