Al Jazeera muhabiri kasten öldürüldü

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin, işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 4 ay önce öldürülmesiyle ilgili yapılan yeni bir soruşturma, İsrail askerlerinin Filistinli gazeteciyi kasten öldürdüğünü ortaya koydu.

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İsrail yönetimi sorumluluktan kaçıyor Londra Üniversitesine bağlı araştırma kuruluşu “Forensic Architecture” ile Filistin El-Hak Kurumuna bağlı “Araştırmacı Mühendislik Birimi” olaya ilişkin ortak bir soruşturma yürüttü. Al Jazeera’nın haberine göre, soruşturma neticesinde “olayda kasıtlı, ısrarlı ve tekrarlanan bir şekilde ateş açıldığı, ateşi açan askerin hedeftekilerin gazeteci olduğunu görebilecek pozisyonda bulunduğu, çevredekilerin Ebu Akile’ye ilk yardımda bulunmasına engel olunduğu ve ateş açıldığı sırada bölgede Filistinli silahlı kişilerin olmadığı” gibi bir dizi sonuca ulaşıldı. Soruşturmada, gazetecilere ateş açılan ana ilişkin Al Jazeera’nın ve görgü tanıklarının elindeki görüntülerin ve 3 boyutlu ölçüm yönteminin kullanıldığı aktarıldı. AA

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