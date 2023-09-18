Alanya'da son durum?

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahalesini aralıksız sürdürüyor.

Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüşkavak Mahallesi'ne de sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalara karadan devam ediliyor.

Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalara ara verdi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazöz, iş makinesi, itfaiye, su tankerleri, kamyon ve dozerlerle bölgede yoğun mücadele veriyor.

Zorlu arazi şartları nedeniyle bazı bölgelerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Jandarma ve AFAD ekipleri ile bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

AFAD personeli, bölgede görev alan ekiplere kumanya dağıttı. Çevre ilçelerden gelen bazı gönüllüler de yol kenarlarında yangın bölgesine gidenlere ayran ve su ikram etti.

Bazı vatandaşlar evlerinde nöbet tutuyor

Bahçe Sokak'taki iki katlı evlerine alevlerin sıçramaması için mücadele veren İbrahim Avcı, Çayarası yaylasına çalışmaya gittiğini, yangını telefondan öğrendiğini söyledi.

Kendisinin ve babasının avokado bahçesinin zarar gördüğünü bildiren Avcı, "Su motorum, hortumlar, meyve ağaçları yandı. Babam 80 yaşında onu tahliye ettik. Ekipler sağ olsun bölgede çalışmasını sürdürüyor. Evimin yanında yangın nöbeti tutuyoruz, ekiplere destek oluyoruz." diye konuştu.

Yangını duyunca 40 kilometre uzaklıktaki Sapadere Mahallesi'nden gelen Sefa Ünal da arkadaşının evinin yanmaması için mücadele ettiklerini vurguladı. Ünal, "Alevlerin eve ulaşmasını engelledik. Su doldurup alevlere döktük. Duman da alevler de çok yoğundu. Ben daha önce Sapadere, Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarında da gönüllüydüm, tecrübeliyim." dedi.

Bakan Yumaklı, Gazipaşa'daki İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sıçrayan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Yumaklı, alandaki çalışmaların ardından Gazipaşa ilçesine geldi. Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda konuşlu olan İHA Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Yumaklı, yangın söndürme faaliyetlerinde yararlanılan İHA'lardan elde edilen görüntülerle ilgili bilgi aldı.

Öte yandan, burada konuşlu bulunan Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki BAYKAR tarafından geliştirilen yerli milli Bayraktar TB2 İHA, bölgedeki orman yangınlarını tespitte önemli rol oynuyor, müdahalenin daha hızlı yapılmasına katkı sağlıyor.

Türkiye'nin, orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumunda olduğu ifade edildi.