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Ali Erbaş, Rusya’da cuma namazı kıldırdı

09 Aralık 2022, Cuma 17:00
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rusya’da Moskova Merkez Camisi’nde ezan okudu, hutbe irat etti ve cuma namazı kıldırdı.

Erbaş, Rusya’nın başkenti Moskova’daki temasları esnasında cuma namazı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birlikte açılışını yapmış olduğu Moskova Merkez Camisi’ne geldi.

Cuma namazı vakti girince ezan okuyan Erbaş, cuma hutbesini irat etti.

Kazan, Grozni, Sibirya, Mahaçkale, Bakü, Buhara, Bişkek, Duşanbe ve birçok şehirden Müslümanlarla Moskova’daki camide bir araya geldiklerini söyleyen Erbaş, Türkiye’den Moskova’da yaşayan Müslümanlara sevgi ve muhabbet yüklü selam getirdiğini ifade etti.

İdil Bulgar Devleti Hükümdarı Almış Han’ın 1100 yıl önce Abbasi Halifesi Muktedir Billah’a elçi gönderip, kendilerine İslam’ı öğretecek hocalar ve cami yapacak mimarlar talep ettiğini hatırlatan Erbaş, heyetin Bulgar’a ulaşmasıyla bugün Rusya’nın bulunduğu coğrafyanın İslam ile kucaklaştığını anlattı. Erbaş, İdil Bulgar Devleti’nin İslam’ı devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devleti olduğunu ve böylece sahabelerin medfun olduğu Derbent’te tutuşan İslam meşalesinin tüm kıtayı aydınlattığını ifade etti.

Erbaş, o tarihten bugüne kadar bu coğrafyanın İslam medeniyetinin her alanında en güzel örneklere ev sahipliği yaptığını anlatarak, "Bugün de bu coğrafyanın, sayıları 25 milyonu aşan mümin yürekleri, samimiyeti, asaleti, iyilik mücadelesi, sabrı ve fedakarlığı ile insanlığa örnek olmakta, İslam ümmeti için önemini korumaktadır." dedi.

"İslam, insanlara iyilik yollarını gösteren dosdoğru yoldur"

Gittiği her yeri güzelleştiren İslam'ın hak ve hakikat, fıtrat ve hayat dini olduğunu belirten Erbaş, "İslam, adalet ve rahmet, şefkat ve merhamet, esenlik ve selamet, huzur ve güven dinidir. İslam, ilim ve hikmet, irfan ve medeniyet dinidir. İslam, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, onlara iyilik yollarını gösteren dosdoğru yoldur, sırat-ı müstakimdir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, İslam dininin toplumun bütün fertleriyle iyilik ve adalet esasına dayalı ilişkiler kurmayı emrettiğini, barış ve esenlik içinde yaşamayı tavsiye ettiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

“Şüphesiz en önemli sorumluluk alanlarımızdan biri de ailemizdir. Zira aile, insanın fıtratının, şerefinin ve neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur, bir hayat ve ahlak mektebidir. Ferdi ve içtimai huzurun gerçekleşmesi, ancak sağlam temellere dayanan aile kurumuyla mümkündür.”

"Aile müessesi ciddi tehlikeyle karşı karşıya"

Aile müessesesinin günümüzde küresel düzeyde ciddi tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Algı operasyonlarıyla insanın selim fıtratına aykırı durum ve tutumların propagandası yapılmakta; ailevi değerleri örseleyen ve aile kurumunu sarsan pek çok yıkıcı etken zihinleri kuşatmaktadır. Bu itibarla, aileyi tehdit eden her türlü anlayış, düşünce, akım ve sapkınlıklar karşısında sağlam bir duruş sergilemek, aile yapımızı tehdit eden zararlı akımlara karşı beraberce tedbirler almak, inancımızın bizlere yüklediği hayati bir mesuliyettir."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Moskova Merkez Camisi'nin yalnızca Rusya’da yaşayan Müslümanlar için değil kendileri için de ayrı bir değere sahip olduğunu söyleyerek, caminin yapımına katkıda bulunduklarını hatırlattı. Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da cami cemaatine olan selamlarını iletti.

Hutbeyi tamamlayan Erbaş, cuma namazını kıldırdı.

Erbaş ve Gaynuddin sergi açılışına katıldı

Ali Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ile Rusya Devlet Çağdaş Tarih Müzesi’nde Rusya topraklarında İslam’ın gelişimi ve önemli şahısların tanıtıldığı “İslam Bahçeleri. Asırlar Boyu Süren İmanın Nuru” isimli serginin açılış törenine katıldı.

Erbaş, Gaynuddin ile sergide Rusya İmparatorluğu topraklarında basımı yapılan ilk Kur'an-ı Kerim’in sergilendiği standın açılışını da yaptı.

AA

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