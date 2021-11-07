Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı vefat etti

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Cengic 64 yaşında vefat etti.
Aliya İzetbegoviç kabri başında anıldı
Aliya İzetbegoviç vefat yıldönümünde rahmet, özlem ve dualarla yad ediliyor
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Aliya’yı örnek almak
İzetbegoviç ile Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından olan Cengic'in kalp krizi nedeniyle vefat ettiği ifade edilirken, cenaze namazının yarın başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kılınacağı bildirildi.
Bosna Hersek'te Genç Müslümanlara yönelik davada İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak 9 yıl hapse mahkum edilen Cengic, 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında önemli görevler üstlendi.
Cengic, Bosna Hersek İslam Birliği'nde meclis başkanı olarak görev yapmıştı.
AA