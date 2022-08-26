"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Aliyev: Laçın şehri Azerbaycan'ın kontrolüne geçti

26 Ağustos 2022, Cuma 12:22
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar, Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" paylaşımında bulundu.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.

Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

Azerbaycan ordusu kontrol altına aldığı Laçın'da bayrak dalgalandırdı

Azerbaycan askerleri, kontrol altına aldıkları Laçın kent merkezine bayrak dikti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, emrinize binaen Azerbaycan ordusu Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerini tam kontrol altına aldı. Laçın kent merkezinde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Trump'ın evinde yapılan arama kararı yayımlansın'

    Pakistan'da muson alarmı: Ulusal acil durum ilan edildi

    ABD'den İran destekli gruplara yeni saldırı

    Fransa - Gironde'deki yangın 45 gün sonra söndürülebildi

    Aliyev: Laçın şehri Azerbaycan'ın kontrolüne geçti

    Okul alışverişinde bu hususlara dikkat

    İngiltere’de posta hizmetleri çalışanları da greve gitti

    Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor

    Üretmezsek tükeniriz

    Öğretmenlik siyasi polemik konusu yapılmasın

    Üretici emeğinin karşılığını almalı

    Tıp Fakültesinde bir yıl sonraya randevu

    Harem-i İbrahim’e siyonist kilit

    Kasko fiyatları yerinde durmuyor

    Aynı gemideyiz ama...

    Başakşehir, Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi biletini rahat aldı

    Açlık sınırı 7 bin lirayı aştı

    Okul servisleri de zamlandı

    Ortak aday çıkaracağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tıp Fakültesinde bir yıl sonraya randevu
    Genel

    Harem-i İbrahim’e siyonist kilit
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak ve hürriyet mücadelesi
    Ahmet BATTAL

    Kendisini hâkim savcı yerine koyanlar
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin imtihanı
    Risale-i Nur'dan

    Her geceden sonra bir sabah var
    Şükrü BULUT

    Gençliğin tereddisinde dinî cemaatlerimizin vebali...
    Süleyman KÖSMENE

    Şefaat-i Resul’e (asm) ulaştıran yol

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.