Aliyev: Sözümüzün arkasındayız

Azerbaycan gazını Yunanistan üzerinden Bulgaristan’a taşıyacak boru hattının resmi açılış töreni için Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB ile yapılan anlaşma çerçevesinde Avrupa’ya doğalgaz ihracatını ikiye katlama taahhüdünün arkasında olduklarını söyledi.

Yunanistan-Bulgaristan Doğalgaz Bağlantı Hattı’nı (IGB) “tarihi bir başarı” olarak nitelendiren Aliyev, yeni hattın Azeri gazının daha büyük miktarlarda Avrupa’ya ulaşması için bir fırsat olduğunu kaydetti. AA

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