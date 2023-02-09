UMKE gönüllüleri, Malatya’da otel enkazındaki genci 25 saat sonra sağ çıkardı. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen 28 yaşındaki Ferhat isimli genç ekiplere, “Allah razı olsun. Hızır Aleyhisselam’ı çağırdım siz geldiniz” sözleriyle teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, Malatya’da depremde yıkılan bir otelin enkazından 25 saat sonra bir genci sağ çıkardı. UMKE gönüllülerinin, Malatya’da bir otelin enkazından 28 yaşındaki Ferhat isimli genci sağ olarak çıkarmasına ilişkin videoya yer verildi. 25 saat enkaz altında kalan gence ulaştıklarında yaşadıkları mutluluğu “Allah’ım sana şükürler olsun” diye bağırarak dile getiren gönüllüler, “Ferhat hepimiz buradayız, baban da burada” ifadesini kullandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen genç de UMKE gönüllülerine, “Allah razı olsun. Hızır Aleyhisselam’ı çağırdım siz geldiniz.” sözleriyle teşekkür etti.

Babasını sağ çıkardı

Kahramanmaraş’taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir’in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı. Mercimektepe Caddesi’nde yıkılan 8 katlı apartmanın enkazında annesi ve babası bulunan kepçe operatörü Osman Aydemir, binadan ses geldiğini arama kurtarma ekiplerine iletti. Aydemir, Bursa’dan yardıma gelen Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin direktifleri doğrultusunda kepçesi ile annesi ve babasının bulunduğu bölümdeki beton blokların kaldırılmasına yardım etti.Yapılan çalışmalar sonucu 61 yaşındaki Salman Aydemir’e enkaz altında sağ ulaşıldı. Enkaz altında Aydemir’in yanında bulunan eşinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ankara -

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