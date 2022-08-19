"Allah'tan başka kimse beni buradan çıkaramaz"

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim bölgesinin tam ortasında, tehlikelere aldırmadan yaşayan Filistinli Muhammed Abide (60), babasından miras kalan araziyi korumaya çalışıyor.

Abide'yle beraber 3 aile daha, Beytüllahim'de, İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgalinden önce inşa edilmiş evlerde yaşıyor.

Abide'nin, babasından miras kalan ve üzüm, elma ve zeytin bahçelerine dönüştürdüğü 38 dönümlük arazisi, Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminin ortasında yer alıyor.

Gush Etzion yerleşim birimi, ilki 1967'de Batı Şeria'nın İsrail işgaliyle başlayan 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini içeriyor.

Direniş toprakta sebattan geçiyor

Toprağına sahip çıkmak için çaba gösterdiğini, tarım yoluyla ona yatırım yaparak topraklarını koruyabildiğini belirten Abide, "Toprağınızda sebat ederek ve ağaç dikerek her şeye direnebilirsiniz." diye konuştu.

Abide, "Şu anda elma ve üzüm başta olmak üzere çeşitli meyvelerin yetiştiği bahçelerin bulunduğu bu toprakları geri almak için çok para harcadım." ifadesini kullandı.

Filistinli çiftçi, İsrail askerlerinin Beytüllahim'e baskın yaparak Doğuş Kilisesi'ne sığınan silahlı Filistinlileri kuşattığı dönemde, 2002 yılında, ateş açması sonucu annesini ve erkek kardeşini kaybettiğini aktardı.

Toprağına kalpten bağlı bir çiftçi

Toprağının çok bereketli olduğuna dikkati çeken Filistinli Abide, burada ekip biçtiklerini ve doğanın kendilerine sunduğu meyvelerle beslendiklerini belirtti.

Çiftliğinin de bir ruhu olduğunu hissettiğini aktaran Abide, çiftliğinde her türlü meyvenin yetiştiğini ve Filistinlileri beslediğini vurguladı.

Yaşadığı omurga hastalığı sebebiyle bu topraklarda çalışmaktan uzak kalmaktan acı duyduğunu ifade eden Abide, bu sene çiftliğinde 3'ü kalıcı olmak üzere 14 işçi çalıştırdığını anlattı.​​​​​​​

Arazisinin dört bir yanı yerleşim birimleriyle çevrili

İsrail'in 1993 yılında kendi arazisi çevresinde yerleşim birimleri inşa etmeye başladığına dikkati çeken Abide, bugün gelinen aşamada arazinin dört bir yanının yerleşim birimleriyle çevrili olduğunu kaydetti.

Üzüm bağı ve elma ağaçlarının bulunduğu bahçesinde yürüyerek, yerleşim biriminin başladığı duvarı gösteren Abide, "İşte bu işgalci İsrail, Filistin topraklarını çaldı, üzerine yerleşimciler için konutlar inşa etti. Yerleşim birimlerini sürekli genişletiyorlar ve Filistinli çiftçileri hedef alıyorlar. Hayatım boyunca direndim. Topraklarıma karşılık teklif ettikleri büyük meblağları reddettim. Öldürme, hapis tehditlerine boyun eğmedim." diye konuştu.

"Allah'tan başka kimse beni buradan çıkaramaz"

Abide, yine arazisi için gelen İsrailli bir yetkiliye, "Burası benim topraklarım. Allah'tan başka kimse beni buradan çıkaramaz." dediğini aktardı.

Arazinin çevresinde yerleşim birimleri olduğu için yine yerleşim biriminden geçen ara bir yol kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Abide, bu yolda son yıllarda Filistinlilere araçla çarptıklarını, bıçakladıklarını ve öldürdüklerini söyledi.

Ana caddede ise İsrail askerlerinin bulunduğunu aktaran Abide, oğluna topraklarını korumayı vasiyet ettiğini belirtti.

Abide, "Bu topraklar bana babamın emanetiydi. Benden sonra da torunlarıma emanet olacak." dedi.

"İsrail inşaat yapmamıza izin vermiyor"

Evini 1967 yılından önce inşa ettiklerini ifade eden Abide, "Ben burada toprak sahibiyim ama İsrail inşaat yapmamıza izin vermiyor. Etrafımda dünyanın farklı yerlerinden gelmiş yerleşimciler var; ev, apartman yapıyorlar. İsrail uçakları fotoğrafladığı için eve ilave yapamıyoruz hiçbir şekilde." diye konuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.