Alman AYM’si Cuma yasağını kaldırdı

Federal Anayasa Mahkemesi, Aşağı Saksonya Yüksek İdare Mahkemesi’nin Korona dolayısıyla verdiği Cuma namazı yasağı kararını kaldırdı.

SEZAİ MUMCU - ALMANYA

Oruç ayı olan Ramazan ayında, Korona gerekçesiyle verilen ibadet yasağı Müslümanları ziyadesiyle ağır etkilemiştir diyen Federal Anayasa Mahkemesi, enfeksiyon riskini gördüğünü belirtip istisna öngörmeyen bir yasağın haddi aşan bir boyuta ulaştığı kararını verdi. Karara göre Müslümanların oruç tutan Ramazan ayında Cuma namazları, Corona krizinde bile genel olarak yasaklanmamalıdır. Dernek dilekçesinde kapsamlı koruyucu tedbirler sundu. Yaklaşık 1.300 üyeye sahip dernek kapsamlı koruyucu örneğinde, olayları küçük tutmak için birkaç küçük gruplar halinde zaman sıralamasına göre Cuma namazı kılınması, inananların ağız ve burun maskeleri takmalarının gerekliliği, aralarındaki güvenlik mesafesi, alış veriş yaparken şu anda gerekli olandan dört kat daha fazla olması gibi ifadeler yer aldı.

İnanç hürriyeti ihlâlinin büyük ağırlığı

Aşağı Saksonya Yüksek İdare Mahkemesi derneğin sunduğu kapsamlı koruyucu tedbirlere rağmen yine de çok daha yüksek bir enfeksiyon riski görülmüştü. Birlikte duâ ederken ve ilahiler söylerken yüksek virüs çıkışı beklenebileceği, özellikle Ramazan ayında, kontrollerin başarısız olacağı ve boşlukların sürekli kısa tutulacağı korkusu bulunduğu, bu sebeple, ibadet hizmetlerinin daha çok konserlerde veya spor faaliyetlerindeki risklere benzediği anlamına geldiği sonucuna varılmıştı. Anayasa hâkimleri tarafından bu daha farklı görülerek, Alışverişler ve dinî ibadetler aslında birbiriyle mukayese edilebilir nitelikte olmadığını, bunun sadece dinî topluluklar açısından değerlendirildiğinde aralarında boyut ve yapı bakımından tamamen birbirinden farklı ayrıcalıkların olması gerçeğinde ve sebebinde tesbit edilebileceği belirtildi. Cuma namazlarında, örneğin derneğin ifadelerine göre, ilahiler yoktu ve sadece imam yüksek sesle duâlar/Âyetler okudu. Ayrıca, bütün üyelerin sorumlu kişiler tarafından bilindiği ve ayrı ayrı dâvet edilebileceği vurgulanmıştı. Yargıçlar bu sebeple derneğin en azından özel izin başvurusunda bulunabileceği sonucuna vardılar. İlgili makamların karar verirken, “özellikle Ramazan ayında Cuma namazı ile ilgili olarak verilen yasağın- “inanç hürriyetine ilişkin ihlâlin büyük ağırlığını” dikkate almak zorunda olduğu mahkemece karara bağlandı.