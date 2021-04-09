"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Alman Bakan Spahn: Yoğun bakımdaki hasta sayısı çok hızlı artıyor

09 Nisan 2021, Cuma 15:15
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının çok hızlı şekilde arttığı uyarısında bulundu.

Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Almanya’da bugün günlük vaka sayısının 25 binin üzerinde açıklandığına işaret eden Spahn, "Açık söylemek gerekirse bu (sayı) çok fazla. Her gün çok fazla insana virüs bulaşıyor. Birkaç günde çok fazla kişi hastaneye gitmek zorunda kalacak. Yakında çok fazla kişi de hayat mücadelesi verecek. Böyle devam ederse, bu sağlık sistemimiz için çok fazla olacak." ifadelerini kullandı.

Spahn, tatil döneminde insanların çok fazla doktora gitmediğinden ve test yaptırmadığından mevcut enfeksiyon sayılarının gerçek seviyeyi yansıtmadığının altını çizerek, "Hastanelerimizde gerçek durumun ne olduğu belli oluyor. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hasta sayısı çok hızlı artıyor." diye konuştu.

Yoğun bakımda Kovid-19 nedeniyle yatan hasta sayısının yeniden 4 bin 500’e yükseldiğini aktaran Spahn, "Doktorlar ve sağlık personeli haklı olarak alarm veriyor. (Önlem almada) Hastanelerin kapasitesinin sonuna gelmesini beklemememiz lazım." dedi.

Spahn, bu nedenle salgındaki üçüncü dalganın kırılması gerektiğine dikkati çekerek, salgınla mücadelede temasların azaltılması gibi tedbirlerin alınmasını istedi.

Yönetmelik nisanda değiştirilecek

RKI’nın ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulanan kişilerin virüsü bulaştırma riskinin negatif test sonucuna sahip olanlara göre daha düşük olduğu sonucuna vardığını aktaran Spahn, tamamen aşılananların, ikinci doz aşı uygulandıktan 2 hafta sonra semptomlar göstermedikleri durumda gelecekte negatif test sonucuna sahip olanlar gibi muamele göreceğini söyledi.

Spahn, bunun "seyahatlerde, tamamen aşı olanlar için test olma zorunluğunun devre dışı kalması" anlamına geldiğini ifade ederek, bu yöndeki yönetmeliğin nisanda değiştirileceğini bildirdi.

Aşılama kampanyasının iyi ilerlediğini, muayenehanelerde de aşı yapılmaya başlandığını vurgulayan Spahn, halkın yaklaşık yüzde 15’ine ilk doz, yüzde 6’sına da ikinci doz aşı uygulandığı bilgisini paylaştı.

Aşılanmanın etkisini göstermesi zaman alacak

RKI Başkanı Lothar Wieler de salgında, Kovid-19’un mutasyona uğrayan B117 türünden kaynaklanan üçüncü dalganın içinde bulunulduğunu belirterek, aşı olanların sayısının arttığını ancak aşılanmanın etkisini göstermesinin zaman alacağını kaydetti.

Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yapacağı toplantı iptal edildi

12 Nisan Pazartesi salgındaki durumu ele almak amacıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında düzenlenmesi planlanan toplantı iptal edildi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, gelecek hafta Merkel ile eyalet başbakanlarının yer alacağı toplantının yapılmayacağı, bunun yerine salgınla mücadelede Enfeksiyon Koruma Yasası'nda, haftalık 100 bin kişide yeni vaka sayısının 100’ün üzerine çıkması durumunda alınacak önlemlere ilişkin bir düzenleme yapılacağı bilgisini paylaştı.

Alman basınında, "eyalet başbakanları arasında salgınla mücadelede farklı düşüncelere sahip olmaları nedeniyle toplantının iptal edildiği" ileri sürüldü.

AA

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’e UCM tepkisi

    Askıya Ramazan kolisi bırakalım

    1 liraya üretip, 25 kuruşa satamıyorlar

    “Kadere itiraz, yaratılışa itirazdır”

    Ramazan öncesi Batman Risale-i Nurlar’la süslendi

    Alman Bakan Spahn: Yoğun bakımdaki hasta sayısı çok hızlı artıyor

    ABD'den Türkiye'ye savaş gemilerinin Karadeniz'e çıkışı için diplomatik bildirim

    Prens Philip 99 yaşında öldü

    Meksika'dan ABD’ye 'mülteci akını' uyarısı

    Pinterest de temsilci atayacağını açıkladı

    Gazze çok zor durumda

    Myanmar'da kan akmaya devam ediyor: Darbe gösterilerinde ölü sayısı 614'e çıktı

    Hırka-i Şerif hasreti bu Ramazanda da devam edecek

    'Eğitim uçuşu sırasında denize düşen uçaktaki pilotlar kurtarıldı'

    Antakya'da Bediüzzaman iklimi
    📷

    Dua ve taziye yağıyor

    Brezilya'da son 24 saatte 4249 ölüm

    Beyaz Saray: Rusya'nın artan saldırganlığı nedeniyle endişemiz artmaktadır

    Dünya genelinde salgının son 24 saati

    Bazı emekli amirallere ilişkin ek gözaltı süresi alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eyüp Sultan’daki buluşmadan mesajlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Sabretmek beklemek midir?
    Cevher İLHAN

    “Montrö tartışması”nın maksadı
    📷
    Genel

    Dua ve taziye yağıyor
    Osman ZENGİN

    Kutlular Ağabeyle hatıralarımız...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kutlular Ağabeyden hayat dersleri (2)
    Ahmet BATTAL

    Sorumlu ve sorunlu davranış kriterleri
    Şükrü BULUT

    Risale-i Nur’un Bab-ı Âli sancaktarı Mehmet Kutlular

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.