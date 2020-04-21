Almanya camilerinde 3 Mayıs hazırlığı

Almanya’daki Müslüman kuruluşlar, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirler kapsamında kapatılan ibadethanelerin 3 Mayıs’ta açılması için hazırlık yapıyor.

Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyinin (KRM) dönem başkanlığını yapan Almanya İslâm Konseyi Başkanı Burhan Kesici, İçişleri Bakanlığında yapılan görüşmenin ardından dinî cemaatler olarak Kovid-19 döneminde ibadethanelerde nasıl ibadet yapılabileceği konusunda bir tasarı hazırlayarak, hükümete ve eyalet yönetimlerine sunacaklarını belirtti. Bazı tedbirler alarak Mayıs başında camileri açmayı hedeflediklerini ifade eden Kesici, “Bizim hazırlığımız 3 Mayıs için. Elbette bu, salgının nasıl bir seyir göstereceği ve siyasetçilerin nasıl adımlar atacağı gibi gelişmelere de bağlı. Bizim amacımız 3 Mayıs’ta camileri açmak.” değerlendirmesinde bulundu.

‘’Toplu iftar imkanı yok’’

Kesici, alınacak tedbirlerle ilgili “Bu konuda Müslüman kuruluşlarla istişare ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de sosyal mesafenin uygulanması devam edecek. Abdesthanelerin kapalı tutulması gerektiğini duyduk. Halıdan hastalık geçebiliyor. Herkesin kendi seccadesini getirmesi gibi düşünce var. Bunlar hala görüşülüyor. Kararlar alındığında kamuoyuna bildireceğiz.” dedi. Kesici, Ramazan ayının arefesinde olunduğuna işaret ederek, “Toplu iftar yapma imkânı yok.” dedi.