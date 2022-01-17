Almanya - Chemnitz'deki cami avlusundaki yangında kundaklama şüphesi

Almanya’nın Chemnitz kentindeki Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği’ne (DİTİB) bağlı Fatih Camii’nin avlusunda çıkan yangın nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Chemnitz polisinden yapılan açıklamada, gece 23.00 sıralarında çıkan yangın sebebiyle kundaklama şüphesi dahil olmak üzere çok yönlü soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Cami derneği başkanı Enis Sezgi, polisin kendisini araması sonucunda yangından haberdar olduklarını söyledi. Sezgi, avludaki inşaat malzemesi dolu konteyner ile çöp bidonlarınınyanması sonucu is ve koku oluştuğunu, itfaiyenin bina içinde ne kadar kapı varsa kırdığını, bu sebeple caminin ibadete kapatıldığını vurguladı. Yangının nasıl çıktığı konusunda henüz net bir bilgilerinin olmadığını dile getiren Sezgi, caminin posta kutusuna zaman zaman İslâm karşıtı ve domuz karikatürleri atılarak tehditler aldıklarına dikkati çekti. AA

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