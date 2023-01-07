Almanya’da 2 bin mülteci çocuk kayıp

Almanya’da kayıp mülteci çocuk sayısı son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Alman Çocuklara Yardım Fonu, Federal Kriminal Polis Bürosu’ndan alınan verilere göre, Almanya’ya refakatsiz mülteci olarak gelen 2 bin 9 çocuk ve gençten haber alınamıyor. Kayıp sayısı geçtiğimiz yılın başından bu yana yüzde 10 artmış durumda. Kayıp mülteci çocukların yüzde 95’inin 14-17 yaş aralığında olduğu bildirilirken, yüzde 90’dan fazlasının da erkek olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Federal Genel Müdür Holger Hofmann, “Kayıp mülteci çocukların artan sayısı, sınır ötesi ve ulusal çocuk koruma sistemlerinin ve ilgili kayıt sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Yalnızca çocukların ortadan kaybolma sebepleri daha net ortaya çıktığında, önleyici tedbirlere yönelik hedefli yatırımlara gidilebilir” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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