'Almanya'da 263 bin kişi evsiz'

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da resmi verilere göre evsizlerin sayısının 263 bin olduğu bildirildi.

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın ülkedeki evsizlerin durumu hakkında yayınladığı ilk rapora göre, 31 Ocak 2022 itibarıyla ülkede 263 bin kişinin kalıcı bir evi bulunmuyor.

Acil konaklama yerlerinde barındırılanlar, arkadaşlarıyla veya tanıdıklarıyla kalan gizli evsizler ve sokaktaki yaşayanlar olmak üzere evsizlerin üç gruba ayrıldığı raporda, yaklaşık 178 bin kişi birinci grupta, yaklaşık 49 bin kişi ikinci grupta ve yaklaşık 37 bin kişi de üçüncü grupta yer aldı.

Evsizlerin yüzde 63’sini erkeklerin, yüzde 35’ini kadınların oluşturduğu ortaya koyulan raporda, ortalama yaş ise 44 olarak belirlendi.

Evsizlerin üçte ikisinin Alman vatandaşlığına sahip olması dikkati çekerken, ankete katılanların yarısından fazlası uzun süreli bir hastalıktan veya sakatlıktan muzdarip olduğunu, dörtte biri ise bir bağımlılığı (alkol, madde vb.) bulunduğunu belirtti.

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın raporu, üç evsiz insan grubunun sosyo-yapısal özelliklerini analiz ederek, evsizlikle mücadele etmek ve 2030 yılına kadar ortadan kaldırmak için yaklaşımlar sunuyor.

Öte yandan, Evsizlere Yardım Derneği, (BAG W) ise Almanya'da 2017 yılında yaklaşık 650 bin kişinin evsiz olduğunu bildirmişti. ​​​​​​​