Almanya'da 8 Türk daha koronavirüs nedeniyle vefat etti

Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Stuttgart bölgelerinden 8 Türk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti. Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu nedenle Almanya'da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 87 Türk vefat etti Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı 87'ye yükseldi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 185'e, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 586'ya çıktı. AA

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