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10 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Almanya'da aşı olmayanları zorlu bir süreç bekliyor

10 Ağustos 2021, Salı 20:56
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırıldı.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel ve 16 eyalet başbakanının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda kabul edilen Kovid-19 önlemlerine göre, 23 Ağustos'tan itibaren aşı olanlar günlük yaşamlarında herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmazken aşı yaptırmayanlar ise bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak.

Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Özellikle nüfusun sadece yüzde 55,1'inin tam olarak aşılandığı bir zamanda, tüm nüfus için hala temel koruma önlemlerine ihtiyacımız var." dedi.

Ülkede her vatandaşa aşı imkanı sunulduğuna dikkati çeken Merkel, "Aşı etkili olduğu sürece, aşılanmamış bir kişinin vatandaş olarak haklarını kullanmaması gerektiğini söylemeyeyiz." diye konuştu.

"3G" olarak özetlenen yeni kurallara göre ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirildi.

Hastanelere, bakımevlerine, restoranların kapalı alanlarına, ibadethanelere, düğünlere, toplantılara, kuaförlere ve spor salonlarıyla kapalı yüzme havuzlarına girmek için aşı belgesi veya hastalığın geçirildiğine dair belge ibraz edilmesi gerekecek.

İnsidans değerinin 35'in üzerinde olduğu bölgelerde aşı olmayanlar ise mecburi test yaptırmak zorunda kalacak.

11 Ekim'den itibaren de aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz Kovid-19 testlerinden yararlanamayacak.

Bu kişilerin ortalama 15 avro olan test ücretlerini ödemeleri gerekecek.

Yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler için ücretsiz koronavirüs testi sunulmaya devam edilecek.

Ülkedeki maske ve mesafe kuralı ise aynen devam edecek.

AA

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