"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Almanya’da ''aşırı sağ'' alarmı!

05 Mayıs 2021, Çarşamba 14:00
Almanya’da 2020’de aşırı sağcıların işlediği suçlar 2019’a göre artarak rekor seviyeye ulaşırken, "İslam düşmanı" suçlarda yüzde 8, "yabancı düşmanı" suçlarda yüzde 19,1 artış kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından hazırlanan "2020 Siyasi Suçlar Raporundaki" verileri derlendi.

Buna göre, ülkede 2020’de 44 bin 692 siyasi suç işlendi. Bunların 23 bin 604’ü aşırı sağcılar, 10 bin 971’i de aşırı solcular tarafından gerçekleştirildi. Geriye kalan 10 bin 117 suçun büyük bölümü kategorize edilmedi.

Aşırı sağcıların işlediği suçlar 2019’a göre, 2020’de yüzde 5,65 arttı ve 23 bin 604 ile 2001’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya’da aşırı sağcıların işlediği suçlar 2016’da 23 bin 555, 2017’de 20 bin 520, 2018’de 20 bin 431 ve 2019’da 22 bin 342 olarak tespit edilmişti.

Geçen sene aşırı sağcıların işlediği suçların 13 bin 659’u "propaganda suçu" olduğu ifade edilirken, 2 bin 589’u hakaret, 3 bin 877’sinin ise halkı kışkırtma suçu olarak kayıtlara geçti.

2020'de aşırı sağcı şiddet sonucu 9 kişi öldü

Aşırı sağcıların şiddet eylemleri 2020'de bir yıl öncesine göre yüzde 10,8 arttı.

2020’de 1092 aşırı sağcı şiddet eylemi gerçekleşirken bu sayı 2016’da 1698, 2017’de 1130, 2018’de 1156 ve 2019’da 986 olarak açıklandı.

Geçen yıl aşırı sağcı şiddeti sonucu 9 kişi öldü, 903 kişi yaralandı.

"İslam ve yabancı düşmanı" suçlarında artış

Siyasi Suçlar Raporuna göre, ülkede 2020’de işlenen "İslam düşmanı" suçlar, bir yıl öncesine göre yüzde 8 arttı.

2020’de toplam 1026 "İslam düşmanı" suç kayda geçerken bu sayı 2019’da 950, 2018’de 910 ve 2017’de 1075 olarak tespit edildi.

Geçen yıl camilere yönelik 103, kiliselere yönelik 100, sinagoglara yönelik 24 saldırı gerçekleşti.

Raporda bu suçlarının büyük çoğunluğunun aşırı sağcılar tarafından işlendiğine dikkati çekildi.

"Din temsilcisine yönelik saldırılar" kategorisinde ise 2 bin 217 suç kayda geçti. Bunların yaklaşık yüzde 70’inin antisemitizm, yüzde 25’nin de "İslam düşmanı" suç olarak kategorize edildiği aktarıldı. Suçların yüzde 90’ının aşırı sağcılar tarafından işlendiği belirtildi.

2020'de "yabancı düşmanı" suçlarda 2019'a göre, yüzde 19,1 artış kaydedildi.

2019’da 7 bin 318 olarak kayda geçen "yabancı düşmanı" suçlar 2020’de 8 bin 706’ya yükseldi. Bu sayı 2018’de 7 bin 701, 2017’de de 6 bin 434 olarak belirtilmişti.

Aşırı solcuların işlediği suçlar

Aşırı solcuların işlediği suçlarda da son 3 yıldan beri artış görülüyor.

Bu alanda 2019’da 9 bin 849 suç kayda geçerken bu sayı 2020’de yüzde 11,39 artarak 10 bin 971’e yükseldi. 2018 ise 7 bin 961 suç tespit edilmişti.

Aşırı solcular 2020’de 1526 şiddet eylemi gerçekleştirilirken bu kapsamda 532 kişi yaralandı.

Aşırı sağ ülkenin güvenliği için en büyük tehdit

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, siyasi saikle işlenen suçların ciddi şekilde arttığını belirterek “Bu sayılar endişe vericidir." dedi.

Geçen seneki aşırı sağcı suç sayısının, kayda geçmeye başladığı 2001’den bu yana rekor seviyeye ulaştığına işaret ederek "Aşırı sağ, ülkemizin güvenliğine yönelik en büyük tehdit olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Seehofer, aşırılığın her türlüsünün devlet ve toplum için bir tehdit olduğunu da vurgulayarak "Bunlara karşı tüm yasal yollara mücadele etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

BKA Başkanı Holger Münch de rapordaki istatistiklerin toplumsal gerilimlerin boyutunu ve nüfusun bazı bölümlerinde artan radikalleşmeyi gösterdiğine işaret ederek "2021 için de bir rahatlanma beklenmiyor. Bu nedenle özellikle aşırı sağcı ve nefret suçlarıyla mücadele alanlarında tedbirimizi ve kapasitemizi genişletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) yayımladığı son raporda, Almanya'da yaklaşık 13 bini şiddet yanlısı olmak üzere, 32 binden fazla kişiyi "aşırı sağcı" olarak görüyor. Bunların yaklaşık 19 bini çeşitli aşırı sağcı partilerde veya gruplarda yer alıyor.

Raporda ülkede "aşırı solcu" olarak yaklaşık 34 bin 500 kişinin bulunduğunu, bunların 9 bin 200’ünün şiddette meyilli olduğu belirtiliyor.

AA

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya’da ''aşırı sağ'' alarmı!

    Hangi ülkede ne kadar aşı yapıldı?

    Bakan Akar operasyonlar hakkında bilgi verdi

    Vaka sayısı en çok azalan 5 şehir

    Zor durumdaki Gazze'de vaka sayılarındaki artış devam ediyor

    İskoçya, Birleşik Krallık'tan ayrılacak mı?

    Bulgaristan'da yeniden erken seçim kararı

    40 yaş ve üzeri avukatlar da öncelikli aşı programına dahil edildi

    Gelişme özgür basınla mümkün

    Turkuaz kart verilmeyenler ne yapacak?

    İntiharları önlemek için planınız var mı?

    Uygur çocuklar ailelerinden koparılıyor

    İngiltere ve ABD, Rusya ve Çin’e karşı

    Patates zam şampiyonu

    Müteahhitlere 2.15 milyar daha

    Küresel salgında son durum

    İDSB: En yüksek sesle ifade ediyoruz ki Kudüs Müslümandır ve öyle kalacaktır

    Dışişleri Bakanlığı: Türk heyeti, Kahire'de temaslarda bulunacak

    İnsan Hakları Eylem Planı için takip kurulu oluşturuldu

    Türkiye'de son 24 saat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 yıl sonra geldiğimiz yer
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılığın artık sona ermesi temennisiyle
    Süleyman KÖSMENE

    Aşı orucu bozar mı?
    Ahmet BATTAL

    Muhalife itikâf neden yasak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İntiharları önlemek için planınız var mı?
    Cevher İLHAN

    “Dinî programlar”da da siyasî propaganda
    Genel

    Turkuaz kart verilmeyenler ne yapacak?
    Faruk ÇAKIR

    İslâm korkusunu yaymayın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.