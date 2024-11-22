Almanya'da bir camide daha ezan hoparlörden okunacak

Almanya’nın Köln şehrinde cuma günleri öğle ezanı hoparlörden okunmaya devam edecek.

Almanya’da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln’de, 2 yıldır pilot proje olarak uygulanan “bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla cuma günleri öğle ezanının hoparlörden okunması” uygulamasının devam edeceği bildirildi. Alman basını-nın Büyükşehir Belediyesine day-andırdığı habere göre, 2 yıllık bir değerlendirme süreci sonunda, cami yönetimiyle mutabakata va-rılan şartların ihlal edilmemesinden dolayı, imzalanan anlaşmanın süresiz olarak uzatılacağı kararı verildi.

Benzer uygulama başka camilerde de var

Köln’de Ekim 2022’den bu yana cuma günlerine özel, “12.00-15.00 saatlerinde 5 dakikayı geçmeyecek ve komşuları rahatsız etmeyecek” şekil-de, yani “kilise çanlarında olduğu gibi belirli bir ses düzeyinin üzerine çıkmamak” şartıyla öğle ezanı hoparlörden okunuyor. Benzer bir uygulama yaklaşık 37 yıldır Düre Cami-si’nde ve uzun yıllardır Kuzey Almanya’daki Rendsburg Camisi’nde de yapılıyor. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin en büyük kenti olan Köln’de bulunuyor. Almanya’da sadece DİTİB’e bağlı yaklaşık 900 cami bulunuyor.