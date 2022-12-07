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Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon: 25 kişi gözaltında - Rusya: İgimiz yok

07 Aralık 2022, Çarşamba 18:48
Almanya'da ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılık sabahın erken saatlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandıklarını açıkladı.

Birçok eyalette düzenlenen baskınlarda 52 kişi hakkında "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yakalananların arasında eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Sert tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise yaptığı açıklamada, Almanya devletinin güçlü olduğunu ve demokrasi düşmanlarına karşı devleti koruduklarını söyledi.

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak ve 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet oluşumu amacıyla terör örgütü kurmakla suçlanan gruba yönelik ülke çapında bu sabah bir operasyon yapıldığını aktaran Faeser, "Federasyon ve eyaletlerdeki 3 binden fazla güvenlik görevlisine bugün demokrasimizi korumak için gösterdikleri tehlikeli kararlılık için çok teşekkür ediyorum. Federal savcının yönetimindeki federal ve eyalet güvenlik makamları birlikte mükemmel bir şekilde çalıştılar." diye konuştu.

Faeser, soruşturmanın Alman İmparatorluğu (Reichsbürger) fikrini savunan bir gruptan gelen terör tehdidine karşı yürütüldüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

"Bugün ortaya çıkarılan şüpheli terör örgütü, şiddet içeren darbe hayalleri ve komplo ideolojileri tarafından yönlendirilmektedir. Darbe planlarının ne kadar ilerlediğine dair net bir tablo var ancak bu yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacak. Militanlar demokrasiye, devletimize ve toplumumuzu savunan insanlara duydukları nefrette birleşmişlerdir. Bu nedenle bu tür girişimlere karşı hukukun üstünlüğünü savunarak harekete geçiyoruz. Bu sert tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kremlin: Almanya'da darbe planlayan grupla ilgimiz yok

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'da darbe planlayan bir gruba operasyon düzenlenmesini değerlendirdi.

Rusya'nın söz konusu olayla bir ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Peskov, "Bunlar Almanya'nın iç sorunları. Rusya'nın olaya dahli konusunda herhangi bir spekülasyon olamayacağını zaten kendileri de ifade ettiler. Biz de olayı basından öğrendik, bu konuda söyleyecek bir şeyimiz yok." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya vatandaşının gözaltına alınmasına ilişkin, kendilerine resmi kanallardan bilgi verilmediği bildirilmişti.

Alman İmparatorluğu'nu örnek alan ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre 21 binden fazla kişiden oluşan grubun, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.

AA

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