"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Almanya'da darbe şüphelilerinin yargılanmasına başlanacak

25 Ocak 2023, Çarşamba 04:25
Almanya'da Sağlık Bakanı'nı kaçırma ve darbe planı yaptıkları iddiasıyla tutuklu bulunan ve kendilerini İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger) olarak tanımlayan sanıkların "terör örgütü kurmak" suçuyla yargılanacağı bildirildi.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, geçen yıl Nisan ve Ekim aylarında tutuklanan ve halen tutuklu olan 5 zanlının duruşmasının Koblenz Yüksek Bölge Mahkemesinde yapılacağı ifade edildi.

Savcılığın iddianamesinde sanıklar, federal hükümete karşı darbe hazırlığı yapmak ve Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planlamakla suçlanıyor.

Diğer üyeler şafak baskınıyla yakalanmıştı

İmparatorluk Vatandaşlarına yönelik Alman Anayasayı Koruma Teşkilatınca, Türk çoban köpeği olan "Kangal" ismi verilen ve "Kangal Operasyonu" kod adıyla yürütülen gizli soruşturma, Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 Aralık'ta düzenlenen "Gölge Operasyonu" ismiyle şafak baskını düzenlenerek icra edilmişti.

Operasyonda 150'den fazla mekan basılıp aralarında tanınmış isimlerin de yer aldığı 54 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 25 kişi de gözaltına alınmıştı.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

AA

Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya'da darbe şüphelilerinin yargılanmasına başlanacak

    BM: Kur’an-ı Kerim'e hakaret "saygısız ve sorumsuz bir davranış"

    İsveç Başbakanı: Kitapların yakılmasının çok karanlık bir tarihi vardır

    İsveç'in başkenti Stockholm'de ''Kur'an-ı Kerim'e Saygı'' programı düzenlendi

    'Biden, ABD'nin Ukrayna’ya Abrams tankı vereceğini açıklayacak'

    Avrupa Birliği: Kur'an yakmak değerlerimize ters

    Ebu Hanife: Adalet herkese lâzım

    Başörtüsüne anayasal güvence TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

    Tunus, İsveç'teki aşağılık ve alçakça provokasyonu kınadı

    '31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulu toplanacak'

    2022'de trafiğe 1 milyon 270 bin araç daha katıldı

    Etiket fiyatları dudak uçuklatıyor

    Asgari ücret, açlık sınırının 998 TL altında kaldı

    Soruların yarıdan çoğu cevapsız

    İsveç'teki barbarlığa tepkiler sürüyor - Kudüs Patriği: Hesap sorulsun

    Dünyada düştü, bizde zamlandı

    Çin’deki zulüm ve cami yıkmalar niye görülmüyor?

    6’lı Masanın gündemi ortak aday

    İlaç sıkıntısı ne zaman çözülecek?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokasyonlar ve “doğru İslam”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Önemli olan azmettiricilerin bulunması
    Ahmet BATTAL

    Doğru çözüm: Rakibi sandıkta yenmek
    Cevher İLHAN

    Yine Yunanistan çarpıtması
    Faruk ÇAKIR

    Su savaşı yakın mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan Ali YILMAZ

    “Cerbeze” ve şu “propaganda” dedikleri…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Avrupa Birliği: Kur'an yakmak değerlerimize ters
    Said YÜKSEKDAĞ

    Dikkat! Tehlike var! (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.