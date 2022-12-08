"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Almanya'da darbecilerle ilgili operasyonlar sürüyor

08 Aralık 2022, Perşembe 16:05
Almanya'da dün yapılan "şafak baskını" ile gözaltına alınan ve kendilerini İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger) olarak nitelendiren 25 kişiden 19'u tutuklandı.

Almanya'daki darbe soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon: 25 kişi gözaltında - Rusya: İgimiz yok

 

İtalya ve Avusturya'nın yanı sıra Almanya'daki 11 eyalette yapılan baskınlarda gözaltına alınanlardan 22'si "Almanya'daki siyasi sistemi devirmek isteyen bir terör örgütünün üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanacak.

 

Anayasayı Koruma Teşkilatı ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanları ile Federal Cumhuriyet Savcısı, yaptıkları görüşmenin ardından söz konusu grubun darbe planlarının ciddiyeti konusunda görüş birliğine vardı.

BKA Başkanı Holger Münch, dün yapılan baskınların sayısının 150'den fazla olduğunu, 54 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 50 silahın ele geçirildiğini söyledi.

Dünkü baskınlarda 3 binden fazla güvenlik görevlisinin yer aldığını belirten Münch, operasyonların gelecek günlerde de süreceğini ifade etti.

Federal Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, yargıç olarak görev yapan ve aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partili (AfD) eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann ile örgütün lideri olduğu düşünülen iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss da bulunuyor.

Darbeden sonraki kabineyi belirlemişler

Başsavcılığın iddianamesinde zanlılar, "Almanya'daki mevcut devlet düzenini değiştirerek, ana hatlarıyla oluşturulmuş kendi hükümet düzenlerini getirmeyi kendine hedef edinmiş terör örgütüne mensup kişiler" olarak nitelendirilmişti.

Mevcut Almanya hükümetini tanımayan darbecilerin iktidarın ele geçirilmesiyle oluşturulacakları "askeri kol" ile düzeni sağlamayı amaçladıkları belirtilen iddianamede, darbe sonrası oluşturulacak yeni kabinede yer alacak isimlere de yer verilmişti.

Heinrich XIII Prens Reuss'un İmparator olacağı ve "Konsey" ismiyle kurulacak yeni yönetimde Adalet Bakanı Birgit Malsack-Winkemann, Dışişleri Bakanı Tim Paul G, Sağlık Bakanı Melanie R, Uluslararası Hukuktan Sorumlu Bakan Mattheas H, Askeri Kol Başkanı (Genelkurmay Başkanı) Rüdiger von P'nin olmasının ön görüldüğü ifade edilmişti.

İddianamede ayrıca söz konusu grubun Alman Federal Meclisine silahlı darbe yapmak için Kasım 2021'den itibaren darbe hazırlıklarına yoğunluk verdiği kaydedilmişti.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre, 21 binden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5'ini aşırı sağcılar oluşturuyor.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre, üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

AA

Okunma Sayısı: 356
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

    Almanya'da darbecilerle ilgili operasyonlar sürüyor

    Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

    Düzce - Cumayeri'nde imar izni 4 kata düşürüldü

    Gazeteciler, hemşireler, demir yolu çalışanları, öğretmenler... İngiltere'de grev dalgası büyüyor

    Sırbistan: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli

    Almanya'daki darbe soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    İngiltere 30 yıl aradan sonra bir kömür madeni projesine lisans verdi

    Almanya'dan İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadele sözü

    AB'nin Rusya'ya karşı 9. yaptırım paketi de tamamlandı

    'Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık'

    Samimiyetsiz politika ayağına dolaştı

    Yumrukların konuşması ülkemize yakışmıyor

    Her alana sirayet etti

    Zorbalığa tepki

    'Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı dondurmaya çalışıyor'

    Gümülcineli “son şahit” anlattı

    Bediüzzaman Said Nursî iman savaşı verdi

    Gelecekte kanser pandemisinden bahsedeceğiz

    MEB şube müdürlerinden " ücrette adalet " vurgusu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İflas bütçesi
    Genel

    Samimiyetsiz politika ayağına dolaştı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah istediğine rızkını genişletir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son iki asrın ibret tablosu (1)
    Ali Rıza AYDIN

    Dostun ise, az yedir!
    Ahmet BATTAL

    Yeni dönemde yeni dostluklar
    Emine Sultan Çakır

    Duanız olmasa...
    Ali FERŞADOĞLU

    Talebeler olarak da meşveret ederdik
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman ve Tatar Mahallesi Camii

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.