"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Almanya’da demokrasiye güven azaldı

22 Ağustos 2023, Salı
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine yakın Konrad Adenauer Vakfı’nın yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya’da vatandaşların demokrasiye ve siyasi kurumlara duyduğu güven azaldı.

Berlin’de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinde yer alan araştırma sonuçlarında, vatandaşların demokrasiye duyduğu güvenin altı ay içinde yüzde 52’den yüzde 38’e gerilediği belirtildi. Araştırma özellikle Almanya’nın batısında yaşayanların daha karamsar olduğunu ortaya koydu. 2022 yılında Almanya’nın batı eyaletlerinde yaşayan vatandaşların yüzde 56’sı demokrasiden “çok memnun” ya da “memnun” olduğunu dile getirirken, bu yıl Haziran ayında bu oran yüzde 41’e geriledi. Almanya’nın doğusundaki eyaletlerde ise Aralık 2022’de demokrasiden “memnun” olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 35 iken, 2023 Haziran’ında bu oran yüzde 30’a düştü.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hava sıcaklıkları bu hafta boyunca da mevsim normalleri üzerinde

    Karadenizli balıkçılar 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyecek

    DSÖ'den Kovid-19 için daha fazla test çağrısı

    "Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon sağlanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor"

    Pakistan'da 914 metre yükseklikte saatlerdir mahsur durumdalar

    Mısır fiyatları da üreticiyi endişelendiriyor

    KKM kara deliğe dönüştü

    Türkiye’de 33 ultra zengin var

    Öğrencilere konteyner kent yapılmalı

    AÖF kayıt ücretlerine yüzde 90’lık zam

    Motorin fiyatlarına yine 1 lira zam geldi

    İki ayda 14 bin şirket kapandı

    Bu hafta da çok sıcak geçecek

    İcra daireleri yeni dosyalarla doldu

    Tıp, hukuk, mimarlık, mühendislik boş kaldı

    Yük velilerin sırtında

    Eski sistemde barajı bile geçemeyen Boğaziçi’ne girdi

    Enflasyondan kaçan tarlaya satın almaya koştu

    Deprem yakınması: ‘Olan bize oldu’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnfaz kanunu o İsrailli için mi çıkarıldı?!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Diyanet’in dolmuş parası
    Süleyman KÖSMENE

    Rüyalarda gerçeklik payı var mıdır?
    Risale-i Nur'dan

    “Neden en çok misali çiçekten, çekirdekten veriyorsun?”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lozan’a Rauf Orbay gitmeliydi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa Gönüllü

    Kabiliyetli bir genç: Ceylan Çalışkan
    Ali FERŞADOĞLU

    Müstebit siyasetin kördüğümünü vatandaş çözecek!
    Faruk ÇAKIR

    Ekonomik krizin yansıması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.