Almanya’da demokrasiye güven azaldı

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine yakın Konrad Adenauer Vakfı’nın yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya’da vatandaşların demokrasiye ve siyasi kurumlara duyduğu güven azaldı.

Berlin’de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinde yer alan araştırma sonuçlarında, vatandaşların demokrasiye duyduğu güvenin altı ay içinde yüzde 52’den yüzde 38’e gerilediği belirtildi. Araştırma özellikle Almanya’nın batısında yaşayanların daha karamsar olduğunu ortaya koydu. 2022 yılında Almanya’nın batı eyaletlerinde yaşayan vatandaşların yüzde 56’sı demokrasiden “çok memnun” ya da “memnun” olduğunu dile getirirken, bu yıl Haziran ayında bu oran yüzde 41’e geriledi. Almanya’nın doğusundaki eyaletlerde ise Aralık 2022’de demokrasiden “memnun” olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 35 iken, 2023 Haziran’ında bu oran yüzde 30’a düştü. Haber Merkezi

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