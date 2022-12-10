Almanya'da elektrik kesintisi endişesi

Almanya'nın, tedarikçi Fransız nükleer santrallerindeki kesintiler nedeniyle elektrik temininde sorun yaşadığı bildirildi.

Bild gazetesinin Baden-Württemberg Eyaleti Çevre Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı, ülkedeki elektrik arzının gelecek günlerde daha da kötüleşebileceğini kaydetti. Almanya'ya elektrik sağlayan Fransız nükleer santralleri son dönemde daha az elektrik üretiyor. Fransa'daki nükleer santrallerinde yaşanan kesintiler, Almanya'nın enerji tedarikinde büyük sorun teşkil ediyor. Öte yandan Baden-Württemberg bölgesinde bulunan Neckarwestheim Nükleer Santrali'nin bakımda olması, elektrik kesintilerinin bir diğer nedeni olarak gösterildi. Santral, Baden-Württemberg'in geçen yılki elektrik arzının yüzde 22,5'ini karşılamıştı. AA

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