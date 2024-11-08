Almanya'da erken seçim baskısı artıyor

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan federal koalisyon hükümetinin, FDP’nin çekilmesi ile dağılmasının ardından, erken seçimin olabildiğince çabuk yapılmasına dair talepler artıyor.

Avrupa Parlamentosu’ndaki muhafazakâr Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) genel başkanı Manfred Weber, Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) içinde güçsüz duruma düşmemesi uyarısında bulundu. Alman Redaksiyon Ağı’nın sorularını yanıtlayan Weber, “Putin ile Avrupa’nın diğer düşmanlarının, Başbakan Scholz’un liderlik zafiyetinden ve koalisyonun başarısızlığından faydalanamamaları gerek” ifadelerini kullandı. DW Türkçe’nin haberine göre, Weber sözlerine şöyle devam etti: “Erken seçimin mümkün olan en kısa zamanda yapılması ve sağlam, kararlar alıp uygulayabilen bir federal hükümet kurulması gerekiyor.” Haber Merkezi

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