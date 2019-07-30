Almanya’da evsizlerin sayısı 650 bin

Almanya’da 2017 yılında yaklaşık 650 bin kişinin evsiz olduğu belirtildi. Evsizlere Yardım Derneğinin (BAG W) Müdürü Werena Rosenke, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, evsizlerin sayısını tesbit etmek için şimdiye kadar uyguladıkları yöntemin eskidiğini ve yeni bir “tahmin modeli” geliştirdiklerini belirtti.

Buna göre Almanya’da 2017’de yaklaşık 650 bin kişinin evsizin olduğunu ifade eden Rosenke, bu rakama ülkedeki yaklaşık 375 bin evsiz mültecinin de dahil olduğunu kaydetti. Bavyera ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde evsizlerin oranının yüzde 29 arttığına işaret eden Rosenke, “Almanya genelinde 2016’ya göre 2017’de evsizlerin sayısının toplamda yüzde 15 ila 20 arasında arttığını varsayıyoruz.” ifadesini kullandı. Rosenke, hiçbir barınma yeri olmayan yaklaşık 48 bin kişinin de sokakta yaşadığını kaydetti.

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