Almanya’da grev sebebiyle 800 uçuş iptal edildi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, pilot sendikası Vereinigung Cockpit’in (VC) pilotlara yönelik bugün tüm gün greve gitme çağrısı nedeniyle 800 uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

Lufthansa’dan yapılan açıklamada, Vereinigung Cockpit sendikasının yarın için açıkladığı uyarı grevinin, yaz tatilinin sonunda büyük etkiye sahip olduğu belirtilerek, Münih ve Frankfurt’ta yarın neredeyse tüm uçuş programının iptal edildiği aktarıldı. Açıklamada, uçuş iptallerinden muhtemelen 134 bin kişinin etkileneceği bilgisi paylaşıldı. İptallerden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği ve mümkünse alternatif uçuşlara yönlendirileceği, Lufthansa’nın iştirakleri Eurowings ve Eurowings uçuşlarının grevden etkilenmediği belirtildi. AA

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