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Almanya'da gündem ilaç kıtlığı

30 Aralık 2022, Cuma 09:40
Almanya'da pek çok ilaçta yaşanan tedarik sorunu, ülke genelinde eczane ve vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Eczacı Julian Wawrzyniak, başkent Berlin'de ülke genelinde pek çok ilaçta yaşanan kıtlığa dair açıklamalarda bulundu.

Ebeveynlerin çocuklarına ilaç bulmakta zorlandığını belirten Wawrzyniak, durumun ciddi olduğunu söyledi.

En az 300 ilacın bulunmadığını kaydeden Wawrzyniak, "Şu anda durum, özellikle çocuklar için çok kötü zira onlara zar zor ilaç tedarik edebiliyoruz." dedi.

Wawrzyniak, Ukrayna'daki savaş, küresel tedarik zinciri sorunları, Kovid-19, yüksek enerji fiyatları ve üretim maliyetlerinin, ilaç kıtlığının nedenleri arasında olduğunu belirtti.

İlaç fiyatlandırma sistemi

Almanya'da kamu sağlık sigortası fonlarının, ilaçlar için yasal olarak belirlenmiş fiyattan fazlasını ödememesi nedeniyle ülkede ilaç fiyatlandırma sistemi ciddi bir sorun olarak görünüyor.

Hükümet, kısa süre önce sistemde düzenlemeler yapacağını duyursa da Wawrzyniak, önemli bir değişikliğin olmadığını söyledi.

Wawrzyniak, öksürük şurubunun dahi olmadığını ve durumun daha kötüye gidebileceğini düşündüğünü belirterek, siyasetçilerin herhangi bir önlem almadığını savundu.

Wawrzyniak, ilaç kıtlığının son haftalarda eczaneleri büyük baskı altına aldığını dile getirdi.

Çoğu ilaç konusunda hastaları eli boş göndermek zorunda kaldıklarını belirten Wawrzyniak, işlerini yapamadıklarını ifade etti.

Çin ve Hindistan'dan teslimatların yapılmaması

Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsüne göre, şu anda ülkede bulunmayan ilaçlar arasında antibiyotikler, diyabet ve kanser ilaçları, antihipertansifler ve ağrı kesiciler yer alıyor.

Enstitüye göre tedarikte yaşanan darboğazın ana nedeni, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden yapılan teslimatların olmaması.

Ülkede satılan ilaçların yaklaşık yüzde 80'i Çin ve Hindistan gibi ülkelerde üretilen muadil ilaçlardan oluşuyor.

Alman Tabipler Birliği Başkanı, halka ecza dolaplarındaki ilaçları paylaşmaları çağrısında bulunmuştu

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, bazı ilaçları temin etmekteki darboğaza dikkati çekmiş ve halkı imece usulüyle birbirine yardım etmeye çağırmıştı.

Ecza dolaplarındaki kullanılmayan ilaçların değerlendirilebileceğine işaret eden Reinhardt, "Sağlıklıysanız stokta bulunan ilaçları hastalara vermelisiniz. İlaçlar için bir tür bitpazarı tarzı bir oluşuma ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

İlaç sıkıntısının, sağlık sigortalarının daha fazla ödeme yapmasıyla çözülmesi hedefleniyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach de ülkede özellikle çocukların tedavisinde kullanılan ilaçlarda yaşanan sıkıntıyı, sağlık sigortalarının bu ilaçlara daha fazla ödeme yapmasıyla çözmeyi hedefliyor.

Almanya'da patenti olmayan ilaçların sabit fiyatlarla satıldığını vurgulayan Lauterbach, bu ilaçların, daha yüksek fiyatlardan satılması için sabit fiyat uygulamasından çıkarmak ve fiyat düzenlemesine gitmek gerektiğine işaret etmişti.

Lauterbach, "Sağlık sigortalarına bu sabit fiyatın üzerinden yüzde 50 daha fazla ödeme yapmaları talimatı verilecek. Böylelikle şu anda Hollanda'da satılan ilaçlar tekrar Almanya'da satılacak." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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