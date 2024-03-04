"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2024 SALI - YIL: 55

Almanya'da gündem medyaya sızan askeri görüşmeler

04 Mart 2024, Pazartesi 23:50
Alman hava kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek konusunda yapılan görüşmelerin ses kaydının Rusya’da yayımlanması, Almanya'nın gündeminden düşmüyor.

Alman medyası, dinleme konusunu geniş şekilde okuyucularına duyurmaya devam ederken, bunun nasıl mümkün olabildiğini de sorgulamayı sürdürüyor.

 

Bazı gazeteler, konuyu "dinleme skandalı" olarak adlandırırken, bazı medya kurumları ise "dinleme vakası" olarak nitelendiriyor.

Die Welt gazetesindeki haberde, Rus istihbarat servislerinin Alman subaylar arasındaki bir gizli görüşmeyi dinlemiş olmasının utanç verici olduğu belirtildi. Haberde, Alman Savunma Bakanlığının, herhangi bir güvenlik açığı olup olmadığını araştırması gerektiği vurgulandı.

"Vladimir Putin'in kurusıkı atışı" başlığıyla verilen haberde, Rusya'nın dinleme kaydının yayımlanmasıyla Almanya'ya karşı adeta bir kurusıkı atış yaptığı kaydedildi.

Bild gazetesi de "Ruslar Alman subayları dinliyor" başlığıyla verdiği haberinde, Alman Silahlı Kuvvetlerinin "dinlenme" sorunu bulunduğunu ve NATO ortaklarının ve güvenlik çevrelerinin bu nedenle endişeli olduğunu vurguladı.

Frankfurter Allgemeine gazetesinde yer alan bir makalede de dinleme kayıtlarının yayımlanmasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Berlin'e adeta misket bombası atmış gibi etki yaptığı ifade edildi.

"Almanya Putin'e mühimmat sağladı" başlıklı makalede Almanya'nın Ruslar sayesinde gizli bilgileri öğrendiğine işaret edilerek Almanya'nın güvenilir bir müttefik olarak itibarı için bunun gizlilik felaketi olduğu yorumunda bulunuldu.

Amerikalıların da kayıtlardaki konuşmalarda Ukrayna'da zaten var olduklarının ortaya çıkmasının sonuçlarını yaşayacakları savunuldu. Amerikalıların Almanların Rus propagandasına böyle üç yıldızlı bir hediye vermesinden hiç de hoşnut olmayacakları kaydedildi.

Makalede ayrıca, "Bu tür askeri ve siyasi patlamaya yol açabilecek başka konuşmalar da bu kadar kolay dinlenebiliyorsa, Savunma Bakanlığının bir basın bürosuna ihtiyacı kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde ise dinleme kayıtlarının yayımlanmasının ardından hava kuvvetlerinde üst düzey görevden almaların merak edildiği belirtildi.

Spiegel dergisindeki haberde de Rus hükümetinin Batı'daki üst düzey hükümet yetkilileri ve askeri yetkililer arasındaki gizli görüşmelerin içeriğini öğrenmesinin çok da şaşırtıcı olmadığı ifade edildi.

Haberde, ancak gizli dinlemenin iki soruyu gündeme getirdiği bunlardan birinin konuşmanın neden kamuoyuna açıklandığı ve zamanlamanın nasıl bir rol oynadığı ile Rus gizli servisine kolaylık sağlanıp sağlanmadığı olduğu kaydedildi.

Stern dergisindeki "Alman subayların dinlenen konuşmaları: Bir dış utanç anı" başlığıyla verilen haberde de yaşanan olayın Donald Trump'ın olası ikinci dönem ABD başkanlığı göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa'nın birlik içinde olduğunu ve kendini savunabileceğini göstermesinin her zamankinden daha önemli olduğu bir zamanda gerçekleştiği kaydedildi.

Haberde, neredeyse Vladimir Putin'in patlamış mısırla arkasına yaslanıp Avrupa'nın parçalanmasını izlediğinin düşünülebileceğine işaret edilerek, "Ona bu iyiliği yapmamalıyız. Bu olayı bir uyanış çağrısı olarak kullanmak için henüz çok geç değil." değerlendirmesinde bulunuldu.

Muhalefet soruşturma komisyonu kurulmasını istiyor

Muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri (CDU-CSU) ise konuyla ilgili Federal Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasından yana görüş bildirdi.

CSU'lu Alexander Dobrindt, Alman medyasına yaptığı açıklamada, soruşturma komisyonunun ihtimal dışı olmadığını söyledi. Dobrindt, Şansölye'nin bu konuyu Federal Meclis'te açıklaması gerektiğini ifade etti.

CDU'lu siyasetçi Roderich Kiesewetter de "Federal Şansölye'nin Alman Federal Ordusu'nun sahada yer almasının gerekli olduğunu söylerken neden yalan yanlış iddialarla kamuoyunun karşısına çıktığı açıklığa kavuşturulmalıdır." dedi.

CDU'lu dış politika uzmanı Norbert Röttgen ise Scholz'un ciddi bir kişisel zarara uğradığını belirterek, "Şu soru ortaya çıkıyor. Rus gizli servisinin ve belki de daha yüksek bir makam neden şu anda konuşmayı yayımlayarak Federal Şansölye'ye bu kadar büyük zarar verdi." diye konuştu.

Başbakan Scholz olayı ciddi bir konu olarak niteledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hava kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek konusunda yapılan görüşmelerin ses kaydının Rusya’da yayımlanmasını "çok ciddi bir konu" olarak nitelemiş ve hızla aydınlatılacağını söylemişti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz ve diğer bazı generallerin görüşme kaydının dinlenilmesiyle ilgili, Rusya'yı Almanya'ya karşı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Savunma Bakanı Pistorius, Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu olay açıkça Hava Kuvvetlerindeki bir tartışmanın dinlenmesi ve yayımlanmasından daha fazlasıdır. Bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yürüttüğü enformasyon savaşının bir parçası, buna hiç şüphe yok. Bu dezenformasyon için hibrit bir saldırı, bölünmeler oluşturmayı, birliğimizi baltalamayı amaçlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kayıtlar Rusya'da yayımlandı

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda, Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

Kayıtta ayrıca, Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.

AA

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Harris de “Derhal ateşkes” dedi

    Almanya'da gündem medyaya sızan askeri görüşmeler

    Depremzede esnaf borçlarını ödeyemiyor

    Yollarda ‘yap-işlet-devret’ yükü

    Yargıda iş yükü arttı

    Başörtüsü yasakçılarıyla ittifak kurdular

    'Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici'

    Çanakkale - Yenice'de 4,9 büyüklüğünde deprem

    Çevre için harekete geç - Dünyadaki ekolojik krize İslami bir bakış...

    İsrail, mezarlığı da bombaladı

    Nevşehir'de trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    Kazakistan 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı

    İsrail yine yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda sivil daha katledildi

    "Açık uçlu" soru dönemi başlıyor - 'Öğrenciler cevapları kendi cümleleriyle yazacak'

    Obezite alarmı

    İstanbul’da 133 ürün zamlandı

    Belediyeler için şeffaflık önemli

    "Gazze'de insanlar artık ölmeyi yaralanmaya tercih ediyor"

    Kesin aday listeleri açıklanacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fred A. Reed’e rahmet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyonizme karşı İslâm-İsevî yakınlaşması
    Genel

    Harris de “Derhal ateşkes” dedi
    Ahmet Said Aydil

    AİHM kimin için var (Olmalı)?-2
    İbrahim Aktaşcı

    Kafesteki kuş neden şakır bilirim
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik rejim”in millet irâdesini gasbı
    Risale-i Nur'dan

    Rızık mukadderdir, veren de Cenab-ı Hak’tır
    Süleyman KÖSMENE

    Evlilik, kaderin neresindedir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Taha Şahiner

    Yeni infaz düzenlemesi ve idam cezası talebi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.