Almanya'da hükümete İsrail'e silah tedarikine son çağrısı

Almanya'da bazı kamu çalışanları Başbakan Olaf Scholz'e yazdıkları mektupta İsrail'e silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Haber portalı Freiheitsliebe, yaklaşık 600 üst düzey kamu çalışanının Başbakan Scholz'e yazdığı mektubu yayımlandı.

Mektupta, Alman hükümetinden İsrail'e silah sevkiyatını derhal durdurması ve Gazze Şeridi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğin devam edilmesi istendi.

Almanya'nın İsrail'i, Gazze Şeridi'ne acilen yardım ulaştırılmasına izin vermeye ikna etmek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiği vurgulanan mektupta, "İsrail yaptırıma tabi tutulmalı ve Almanya kendi alanı dahilindeki uygun önlemleri derhal başlatmalıdır. Buna İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin dondurulması da dahildir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ihlal eden ve insanlık dışı eylemlerini eleştiren seslerin Alman hükümet tarafından sistematik olarak susturulduğuna dikkat çekilen mektupta, eleştirmenlerin ötekileştirilip "kriminalize" edildiğine ve Berlinale Film Festivali haftalık Filistin yanlısı gösterilerin de buna örnek olduğuna dikkat çekildi.

Mektupta, "Ayrıca görüşümüzü ifade etmemizle bağlantılı olarak suçlanma ve cezalandırılma korkusu da yaşıyoruz, bu nedenle imzacıların isimlerini bilinçli olarak açıklamıyoruz. Almanya'da anayasa ile korunan ifade özgürlüğünün 2023 ve 2024'te bu kadar kısıtlanmış olması, kendimizi bu adımı atmak zorunda hissetmemiz, rahatsız edici ve son derece kaygı verici gelişmedir." ifadeleri yer aldı.

Almanya'nın İsrail'in Gazze ve uluslararası hukuka aykırı olarak işgal ettiği diğer Filistin topraklarındaki politikasını siyasi, ekonomik ve askeri açıdan desteklediğine işaret edilen mektupta, "Bu nedenle federal çalışanlar olarak, bu hükümet politikasını eleştirmek, hükümetin anayasaya ve uluslararası hukuka sıkı sıkıya uyması gerektiğini hatırlatmak bizim görevimizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne neredeyse hiçbir hayati gıda maddesinin ulaştırılmasına izin vermediği belirtilen mektupta, "Böylece insanlığa karşı suç işleniyor ve Gazze Şeridi'nde tutulan yüzbinlerce Filistinli kadının kasten aç kalmasına neden oluyor." ifadesi kullanıldı.

Mektupta İsrail'in, uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak işgal altında tutulan Filistinli nüfusu sistematik ve yapısal olarak haklarından mahrum bırakan bir apartheid devleti olduğu vurgulandı.

Almanya, 2023 yılında İsrail'e 326,5 milyon avro değerinde silah ihracatını onaylamıştı.

İsrail'e gönderilen silahların yüzde 99'unun ABD ve Almanya'nın tedarik ettiği ve Almanya'nın ise ikinci büyük tedarikçi olduğu ortaya konmuştu.