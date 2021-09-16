Almanya’da ineklere tuvalet eğitimi

Almanya’da bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklime faydası olması amacıyla ineklere tuvalet eğitimi verdi.

Almanya’da Çiftlik Hayvanları Bi-yolojisi Araştırma Enstitüsü (FBN) ve Auckland Üniversitesinin ineklerin tuvalet eğitimine yönelik ortak çalışması “Current Biology” dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, Almanya’da FBN’ye bağlı bir çiftlikte 16 buzağıya tuvaletlerini ahırın sadece belirli yerlerinde yapmalarını ödül-ceza yöntemiyle eğitmeye çalıştı. Buzağılar idrarlarını özel olarak çimden yapılmış alanlarda yapmadıkları zaman “üç saniye boyunca su püskürtülme” cezası verilirken bu alanlarda idrarlarını yaptıkları zaman da yiyeceklerle ödüllendirildiler. Araştırmacılar, ineklerin idrarının yüzde 80’inin tutulması durumunda ahırlarda ve çiftliklerde idrarın fermente olmasıyla açığa çıkan amonyak gazda yüzde 56’lık azalma olacağını savundu. AA

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