Almanya’da İslâmofobide tehlikeli artış

Almanya’da yapılan araştırma, ülkenin batı eyaletlerinde yabancı ve Müslüman düşmanı söylemlere desteğin arttığını ortaya koydu.

Leipzig Üniversitesi tarafından yapılan “2024 Otoriterlik Dinamikler ve Aşırı Sağcı Tutumlar Araştırması” Prof. Dr. Oliver Decker ve Dr. Ayline Heller tarafından başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Araştırmaya göre, Almanya genelinde yabancı düşmanı söylemleri destekleyenlerin oranı 2022’ye göre 2024’te 4,8 puan artarak yüzde 21,8’e yükseldi. Araştırma, Müslüman düşmanlığı söylemlere de desteğin özellikle ülkenin batısındaki eyaletlerde arttığını ve halkın hemen hemen yarısının bu söylemleri onayladığını ortaya koydu. “Müslümanların Almanya’ya göç etmesi yasaklanmalı” söylemine batı eyaletlerde yaşayan katılımcıların yüzde 32,8’i, doğu eyaletlerde bulunanların da yüzde 43,2’si destek verdi. Bu oran 2022’de batıda yüzde 23,6, doğuda yüzde 46,6 olarak kaydedilmişti. Araştırmada Müslümanlara yönelik ön yargıların 2024’te yüksek olduğuna dikkati çekildi. AA

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