Almanya'da kilisedeki programda Risale-i Nur’dan dualar

ALMANYA’NIN KUZEY REN-VESTFALYA EYALETİNİN KURULUŞUNUN YETMİŞ BEŞİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE KİLİSEDE DÜZENLENEN PROGRAM RİSALE-NUR’DAN DUÂLAR VE DERSLE DE SÜSLENDİ.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin kuruluşunun yetmişbeşinci yıl dönümüne dinler arası ortak program düzenlendi.

Eyaletin başbakanı ve önümüzdeki federal cumhuriyetin genel seçiminde Almanya’nın şansölyesi Angela Merkel’in yerine Hıristiyan Demokrat Birlik partisinin şansölye adayı olan Armin Laschet’in talimatı üzerine eyalet başşehri Düsseldorf’un tarihi Sankt Maximilian Katolik kilisesinde düzenlenen programda Katolik kilisesinin başrahiplerin yanında, Protestan kilisesinin başrahipleri, Düsseldorf ’lu Yahudiler cemaatin temsilcisi ve Düsseldorf’da yaşayan Müslümanların Çalışma Grubunu (KDDM) temsilen Yeni Asya okurumuz Ramazan Gevrek katıldılar. Zebur’dan okunan iktibaslar ve ilâhî kasîdeler sonrası, her din ve mezhep temsilcileri kendi dinlerine uygun duâlar okudular.

İsevî Ruhanîler İle İttİfaka katkı

Yapılan etkinlik ve duâların temennileri, dünyadaki afetzedeler, mazlumlar ve mülteciler için Cenab-ı Hak’tan istimdat etmek, Cenab-ı Erhamürrahimin’den mağfiret dilemek ve tevhid dinin getirdiği insaniyet, ahlâk, uhuvvet ve selâmet üzere birlikte bir hayat arzu etmek.

Gurbetçilerimizin ve yabancı uyrukluların en yoğun yaşadığı Kuzey Ren-Vestfalya eyaletin halkın farklılıkların kültürel bir zenginlik oluşturduğu, program esnasında birçok kez vurgulandı. Programın dâvetlileri arasında, etkinliğin tertibini talep eden, Armin Laschet ile birlikte eyaletin meclis vekilleri, müsteşarları ve Gana Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo yer aldılar.

Program çerçevesinde bölgede yaşayan Müslümanlar’ı temsil eden okurumuz Gevrek, “Yapmış olduğumuz duânın muhtevasını Risale-i Nur’un vermiş olduğu ders ve müjdeler ile süslemeye çalıştık. Rabbim hayırlara vesile kılsın, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ifade ettiği İsevî ruhanîler ile elzem olan ittifaka bir katkı sağlamasını duâ ediyoruz. Kiliselerin üst düzey temsilcilerin bizi sıcak karşıladıkları için onlara teşekkür ediyoruz ve bizimle olan irtibatı genişletme arzularından ayrıca çok memnun olduk.” şeklinde konuştu.