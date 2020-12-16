Almanya’da koronavirüs nedeniyle 952 ölüm daha

Almanya’da yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınında son 24 saatte 952 kişinin ölmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27 bin 728 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 379 bin 238’e yükseldi. Son 24 saatte 952 kişinin virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı da 23 bin 427’ye çıktı. Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu. Şimdiye kadar KOVID-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 598 ile 11 Aralık’ta kaydedilmişti. Ülkede KOVID-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 25 bin olarak açıklandı.

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