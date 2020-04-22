Almanya'da koronavirüs sebebiyle 224 kişi daha öldü

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bini aştı.

Almanya'da eyalet sağlık bakanlıklarıyla yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenen Kovid-19'a ilişkin son rakamlar, Tagesspiegel gazetesinde yayımlandı. Buna göre, Almanya'da son 24 saatte vaka sayısı 1388 artarak 148 bin 453’e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 224 artarak 5 bin 86'ya yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 95 bin 200 oldu. Bavyera, 39 bin 344 vaka ve 1480 ölüyle ülkede Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet oldu. AA

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