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24 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Almanya’da Müslüman mezarları tahrip edildi

23 Kasım 2022, Çarşamba 22:48
Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentindeki Stöcken Mezarlığında Müslümanların mezarlarının bulunduğu bölümde bazı mezar taşları zarar gördü.

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentinde bir Müslüman mezarlığında çok sayıda mezar taşının tahrip edildiği bildirildi. Birçok Müslüman derneği bünyesinde bulunduran Aşağı Saksonya Eyaleti Schura Derneği Başkanı Recep Bilgen, kendisine Hannover’deki Stöcken Mezarlığında Müslümanların mezarlarının bulunduğu bölümünde bazı mezar taşlarının zarar gördüğüne ilişkin görüntülerin ulaştığını aktardı. Son yıllarda birçok kez Müslüman mezarların kirletildiğini anımsatan Bilgen, son dönemde de camilere aşırı sağcı “NSU 2.0” imzalı mektupların gönderildiğine işaret etti. Bilgen, bundan ötürü söz konusu olayın tamamen aydınlatılmasının önem taşıdığını kaydetti. Aşağı Saksonya’nın Iserlohn şehrinde 2022’in başında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Türk ve Müslümanlara ait mezar taşlarını kırmıştı.

 

AA

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