Almanya'da, son 24 saatte 10 Türk vatandaşı daha vefat etti

Almanya'da, son 24 saatte 10 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Offenbach, Frankfurt, Dortmund, Wuppertal ve Gelsenkirchen bölgelerinden 10 Türk koronavirüs nedeniyle öldü. Vefat edenlerden M.A'nın annesinin de Kovid-19 nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı. Ölen aile bireylerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı 123'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 158 bin 957'ye, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 6 bin 158'e çıktı. AA

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