Almanya'da, son 24 saatte 10 Türk vatandaşı daha vefat etti

Almanya'da, son 24 saatte 10 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Offenbach, Frankfurt, Dortmund, Wuppertal ve Gelsenkirchen bölgelerinden 10 Türk koronavirüs nedeniyle öldü.
Vefat edenlerden M.A'nın annesinin de Kovid-19 nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Ölen aile bireylerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve ev karantinasında oldukları öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölen Türklerin sayısı 123'e yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 158 bin 957'ye, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 6 bin 158'e çıktı.
AA