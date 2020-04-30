Almanya'da tedbirler gevşetiliyor

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk parkları tekrar açılacak.

Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 22 Mart'ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye devam ediyor. Başbakan Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin önlemleri değerlendirdi. Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında alınan kararları açıklayan Merkel, tüm ibadethaneler, müzeler, sergi salonları, hayvanat bahçeleri ve çocuk parklarının sıkı hijyen kurallarına uyulması koşuluyla açılabileceğini belirtti. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere uyan halka teşekkür eden Angela Merkel, sosyal mesafe kuralından ödün verilmemesini istedi. Merkel, salgının yayılmamasının önemine dikkati çekerek, ''Salgının tekrar yayılmaması için gereken her şeyi yapma sorumluluğumuz var. Bu yüzden adımları atarken dikkatli olmalıyız. Koruma tedbirlerinin yaşamın her alanında nasıl uygulandığı beni de etkiliyor." diye konuştu. AA

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