Almanya’da vak’alar yeniden yükseliyor

Almanya’da açıklanan son veriler, sokağa çıkma kısıtlamalarının hafifletilmesinden kısa bir süre sonra vak’a sayısının artmaya başladığını gösteriyor.

BBC’deki habere göre Robert Koch Enstitüsü, kısa adı R0 olan bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısını gösteren katsayının yeniden 1’in üzerine çıktığını gösterdi. Enstitünün açıklamasında, R0 tahmininin kesin bir veri olmadığı ancak bu sayıdaki artışın “önümüzdeki günlerde durumun yakından izlenmesi gerekliliğini” ortaya koyduğu belirtildi. Almanya’da bütün dükkânların açılmasına izin verildi, okullar kademeli olarak açılmaya başlandı ve futbol maçlarının da önümüzdeki hafta sonundan itibaren kaldığı yerden devam etmesi öngörülüyor. Almanya’da koronavirüs vak’a sayısı 170 bine yakın ve can kaybı da 7 bin 300’ün üzerinde.

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