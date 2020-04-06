Almanya'da vaka sayısı 100 bini geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı. Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu. 34 Türk vefat etti Ülkede koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi. Almanya; ABD, İspanya ve İtalya'nın ardından dünyanın dördüncü en yüksek koronavirüs vakasına sahip olurken, ölüm sayısında ise 9. sırada bulunuyor. AA

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