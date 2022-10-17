"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Almanya'da ve İsviçre'de çok sayıda uçuşa 'grev' iptali

17 Ekim 2022, Pazartesi 16:27
Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın iştiraki Eurowings, gece yarısından itibaren şirket pilotlarının 3 günlük greve çıkması nedeniyle yüzlerce uçuşunu iptal edilmek zorunda kaldı. Zürih Havalimanı'nda da günlük uçuş sayısı 230 ile 400 arasına düştü.

Eurowings, Almanya'da 170'ün üzerinde uçuşunu iptal ederken, bu iptaller 10 binden fazla yolcuyu etkiledi.

Pilotların iş bırakma eylemi bugün 00.00’da başladı ve 19 Ekim Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Eurowings, ortalama olarak günde yaklaşık 500 uçuş gerçekleştirerek 50 bin ila 70 bin yolcuyu Almanya ve Avrupa'daki varış noktalarına taşıyor.

Öte yandan, pilotların grevi en fazla Almanya’daki uçuşları etkiledi. Eurowings'in en büyük lokasyonu olan Düsseldorf'ta 102’den fazla, Stuttgart’ta 40 ve Köln Bonn Havalimanı'ndan 43 uçuş iptal edildi.

Pilotların üye olduğu Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, Almanya'da "çalışma koşullarının iyileştirilmesi" görüşmelerinin başarısız olmasının ardından Eurowings’da çalışan pilotlar için 3 günlük grev çağrısı yapmıştı.

Sendika, pilotlar fazla çalıştığı için daha uzun dinlenme süreleri talep ediyor

Eurowings yönetimi ise sendikanın bu talebini "aşırı" bularak kabul etmemişti.

6 Ekim'deki grev nedeniyle 250'den fazla uçuş iptal edilmişti

Eurowings'in pilotları toplu ücret anlaşmasında 10. tur müzakerelerinin başarısız olmasının ardından 6 Ekim'de de 24 saatlik greve gitmişti. Grev nedeniyle, Eurowings, Almanya'da 250'nin üzerinde uçuşunu iptal ederken, bu durum 30 binden fazla yolcuyu etkilemişti.

Eurowings, günde ortalama 500 uçuş gerçekleştirerek 50 bin ila 70 bin yolcuyu Almanya ve Avrupa'daki varış noktalarına taşıyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgını döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörünün, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.

Ülkede özellikle yaz tatili döneminde birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.

Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden dolayı yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

Zürih Havalimanı'nda günlük uçuş sayısı 230 ile 400 arasına düştü

İsviçre'de, Eurowings hava yollarında çalışan pilotların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için başlattığı grev, çok sayıda uçuşun iptaline sebep oldu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın alt kuruluşu Eurowings'de çalışan pilotlar, senelik izinlerine 14 gün eklenmesi talebiyle bugünden itibaren 3 günlük grev başlattı.

Eurowings'den yapılan açıklamada, grev nedeniyle Zürih Havalimanı'nda günlük uçuş sayısının 230 ile 400 arasına düştüğü bildirildi.

İptaller, Zürih'ten Almanya'nın Hamburg, Düsseldorf ve Köln şehirlerine doğru uçuş rotalarını olumsuz etkiledi.

Grevlere ilişkin açıklama yapan Eurowings Finans Direktörü Kai Duve, pilotlara ek 10 gün izin süresi verileceğini belirterek, müzakere masasına geri dönüş çağrısı yaptı.

Duve, grevin Eurowings'e bir günde on milyonlarca avro kayıp yaşattığını hatırlatarak, "Şimdi konuşmamız lazım. Konuşmalar yeniden başlayana kadar yeni bir teklif yapılmayacak." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nijerya'da ölü sayısı 603'e yükseldi

    Rusya'dan İsrail'e: Uluslarımız arasındaki tüm devletler arası ilişkiyi yok eder

    "Bir oyuncak da sen ver" kampanyası destek bekliyor

    Meteoroloji'den Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

    Irak'ta Abdullatif Reşid dönemi resmen başladı

    Alman Bakan Lauterbach: Enerji krizi çözülmezse hastaneler kapanabilir

    'Madendeki patlama sonrası çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı'

    Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlara ulaştı

    Avustralya - Victoria'da binlerce ev sular altında kaldı

    Kiev'e 'İHA'larla saldırılar düzenlendi

    Kaza değil, cinayet

    1 milyon elektrikli aracımız olursa...

    Gıda enflasyonu baskıyla düşmez

    Demokrasi ve hukuk devleti uçurumunun kenarında

    Tedavileri devam eden madenciler hakkında Bakan Koca'dan açıklama

    Beşiktaş ile Trabzonspor berabere kaldı - Valerien Ismael'e istifa çağrısı yapıldı

    Afganistan'daki eğitim sistemi çökmek üzere

    Enerji, maliyetleri arttıracak

    Çevreci kaymakama büyük alkış

    Acımızı paylaştılar

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya, DP, CHP ve 6’lı masa
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Allah istikametten ayırmasın”
    Mehmet KARA

    Şaşırıyor muyuz?
    Genel

    1 milyon elektrikli aracımız olursa...
    Genel

    Kaza değil, cinayet
    Ramazan Çalışan

    İnsan ebed için yaratılmıştır
    Süleyman KÖSMENE

    Ümmetin hak üzere sebatı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Berlin’de Veladet-i Nebi (asm)
    Risale-i Nur'dan

    İstibdat, cehalet cihetiyle şimdi hükümferma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.