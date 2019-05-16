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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Almanya'daki ilk Türkiye merkezli üniversite oldu

16 Mayıs 2019, Perşembe 09:45
Berlin International Üniversitesi, Almanya'nın yüksek eğitim kurumu Bilim Konseyinden (Wissenschaftsrat) kurumsal akreditasyon alarak bu ülkedeki ilk Türkiye merkezli üniversite oldu.

Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) Almanya'daki kolu olan Berlin International Üniversitesi, Almanya'nın yüksek eğitim kurumu olan Bilim Konseyi'nden (Wissenschaftsrat) kurumsal akreditasyon alarak bu ülkedeki ilk Türkiye merkezli üniversite oldu.

BAU Global eğitim ağının üyesi olarak 2014 yılında Almanya’nın başkenti Berlin’de kurulan Berlin International Üniversitesi, Bilim Konseyi (Wissenschaftsrat) tarafından kurumsal akreditasyonu alarak tescillenmiş oldu.

Aldığı tescille adını diğer Alman üniversitelerinin arasına yazdırdı

2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Berlin Kampüsü olarak başlayıp 2014’den beri "BAU International Berlin" adı altında faaliyetlerini sürdüren BAU Global’in Eğitim Ağı üyesi Berlin International Üniversitesi, Alman yasalarına göre kurulmuş ilk Türk üniversitesi olma özelliğini taşırken, Bilim Konseyi'nden aldığı tescille adını diğer Alman üniversitelerinin arasına yazdırdı.

Almanya’da bulunan toplam 465 üniversite arasına giren ve bünyesinde 66 farklı ülkeden 375 öğrenci bulunduran üniversite, tasarım ve işletme fakültelerinde; iç mimarlık, ürün tasarımı, grafik ve görsel iletişim tasarımı, işletme, insan kaynakları yönetimi, dijital işletme ve işletme yönetimi programları ile 7 farklı bölümde tamamen İngilizce eğitim olanağı sunuyor.

Üniversitede 68 farklı ülkeden öğrenciler eğitim görüyor

2019-2020 akademik yılında lisans programlarına mimarlık bölümünü, yüksek lisans alanında işletme (MBA) ve mimarlık bölümlerini ekleyen üniversitede 68 farklı ülkeden öğrenciler eğitim görüyor.

BAU Global Başkanı Enver Yücel de yaptığı açıklamada, akreditasyonun tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz Berlin’in 6 büyük üniversitesine ev sahipliği yaptığı bölgeye 7. üniversite olarak dahil olmuştur. Berlin farklıdır, önemlidir dedik çünkü, Türkiye-Almanya ilişkileri derin bir tarihi dostluğa dayanır. İlişkilerimiz hem ekonomik, hem siyasi hem de büyük dostluklar barındırmaktadır. Biz bundan 55 yıl önce bu ülkeye soydaşlarımızı işçi olarak çalışmaya gönderdik. Alman ekonomisine çok önemli katkılar sağladılar. Onların çocukları ve torunları olarak biz şimdi kas gücümüzle değil, beyin gücümüzle var olmaya ve katkı sunmaya geldik. Berlin'deki çalışmalarımızı baştan beri destekleyen eğitim politikaları uzmanı ve Eski Federal Milletvekili Özcan Mutlu'ya katkıları ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki bu üniversite Türk-Alman ilişkilerine büyük katkılar sağlayacaktır. Nasıl ki Türkiye’de Türk-Alman Üniversitesi varsa Almanya’da da Berlin International Üniversitesi bu ilişkilere katkı sağlayacaktır."

AA

Etiketler: almanya, üniversite
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