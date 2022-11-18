Almanya'daki kasırgada 50 evde ağır hasar oluştu

Almanya'nın Saarland eyaletinde meydana gelen kasırga nedeniyle 50 evde ağır hasar oluştuğu bildirildi.

İtfaiyenin verdiği bilgi kapsamında, Marpingen yakınlarındaki 3 bin nüfuslu Urexweiler bölgesinde 70 metre yüksekliğe ulaşan kasırga nedeniyle çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği ve kasırganın çevrede büyük yıkıma sebep olduğu belirtildi. Devrilen ağaçların araçlara zarar verdiği, evlerin camlarının kırıldığı ve bölgede yaşayanların büyük panik yaşadığı aktarılarak, ilk belirlemelere göre şans eseri ölen ya da yaralananların olmadığı kaydedildi. Kasırgadan etkilenip evleri büyük ölçüde zarar görenlerin mülklerine geri dönmelerine izin verilmediği bilgisi paylaşıldı. Remmesweiler ile Urexweiler arasındaki bir köy yolunun yıkılan ağaçlar nedeniyle trafiğe kapandığı ve yol açma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. AA

Okunma Sayısı: 82

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.