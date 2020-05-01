"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Almanya'daki Müslümanları sevindiren karar

01 Mayıs 2020, Cuma 13:54
Almanya'da yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde ibadete bir süre ara verilen camilerin çoğu 9 Mayıs'tan itibaren ibadete açılacak.

Avustralya’dan müjdeli bir haber

Ülkedeki büyük İslami cemaatlerin oluşturduğu Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyince (KRM) yayımlanan bildiride, camilerin açılmasının belirli şartlara bağlandığı ve bu kurallara uyulması gerektiği belirtildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ), Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) gibi büyük teşkilatların camilerinde 9 Mayıs'tan itibaren ilk aşamada sadece sabah, öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınabilecek ve mukabeleler, camilerde günlük olarak saat 12.30’da okunabilecek.

Bu aşamada camilerde, cuma ve teravih namazları ise ikinci bir karara kadar kılınamayacak.

Konuyla ilgili hazırlanan afiş, bilgi broşürü ve kamu spotu pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak.

Karar memnuniyetle karşılandı

KRM tarafından yapılan yazılı açıklamada, federal düzeyde ibadethanelerin belirli şartların yerine getirilmesi koşuluyla açılabilecek olması kararının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

KRM Sözcüsü Burhan Kesici, ibadet etmenin inançlarının bir gereği olduğunu belirterek, insan hayatını ve sağlığını korumak amacıyla alınan kararlara uyulması gerektiğini ifade etti.

Kesici, insanlığı tehdit eden bu salgının bir an önce sona ermesi için dua ettiklerini de belirtti.

16 maddelik kural listesi gönderildi

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün imzasıyla, Almanya'daki teşkilatlarının bölge başkanlarına "Koronavirüs ve Normalleşme Süreci" konulu bir yazı ve camilerde uyulması gereken 16 maddelik kural listesi gönderildi.

Ergün tarafından kaleme alınan yazıda, camilerin açık olduğu durumlarda, Kovid-19'la mücadelede elzem olan kurallara hassasiyetle riayet edilmesi istendi.

Hazırlanan listede uyulması gereken bazı kurallar şu şekilde sıralandı:

"1,5 metre mesafe kuralına cemaatle kılınacak namazlar da dahil camilerimizin tüm ortamlarında riayet edilmesi.

Camiye gelen kişilerin isimlerinin 1 ay arşivlenmek üzere kayıt altına alınması.

Abdesthane ve tuvaletlerin kapalı tutulması, bu nedenle her bir kişinin evden abdestli olarak gelmesi, camiye girmeden önce ağız maskesinin kullanılması ve camide kalındığı sürece maskenin çıkartılmaması.

Herkesin Kur'an ve seccadesini evden getirmesi."

Listede, camilere girişte ellerin dezenfekte edilmesi, camilerdeki tesbih ve ayakkabı keratalarının toplanılması, camilerin detaylı olarak dezenfekte edilmesi ve her vakitten sonra havalandırılması, lokallerin kapalı tutulması, toplu zikir ve salavatların yapılmaması, 12 yaşından küçük çocuklar ile hastalık semptomları olanların camilere gelmemesi, camilerde nikah veya sünnet gibi toplu etkinliklerin yapılmaması gerektiği belirtilerek, tüm bu konularda din görevlilerin cemaati bilgilendirilmesi istendi.

Sosyal hayatın normalleşmesi süreci başladı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında yapılan görüşme sonrası sosyal hayatın normalleşmesine geçiş süreci başlatılması kararı alınmıştı.

Ayrıca dini cemaat temsilcileriyle yapılan değerlendirmeler doğrultusunda belirli şartların yerine getirilmesi şartıyla, ülkedeki ibadethanelerin her eyalette farklı tarihlerde açılabileceği kararı alınmış, bu süreçte her eyalet için farklı tarihler belirlenmişti.

Almanya'daki Müslümanların büyük çoğunluğunu temsil eden KRM'ye bağlı bulunmayan camilerin ise eyaletlerde alınan farklı tarihlere bağlı olarak müstakil olarak ibadete açılabileceği kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya'daki Müslümanları sevindiren karar

    Libya'da hareketli saatler

    İran'da son 24 saatte 63 ölüm

    Ücretsiz maske dağıtımında son durum?

    Avustralya’dan müjdeli bir haber

    ABD'nin uçak gemisinde vaka sayısı artıyor

    Çin: Vuhan iddiaları temelsiz ve tamamen uydurma

    Cezaevlerindeki tüm görüşler ertelendi

    9 yıl önceki terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist yakalandı

    Hafter milislerine ait konvoya Libya UMH güçlerinden hava saldırısı

    'Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair delilleri gördüm'

    ABD'de aynı camiye ikinci defa saldıran kişiye federal dava açıldı

    30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Çevreyi korumazsak salgınlar bitmez

    Erteleme, adalet krizini derinleştirir

    Alexy Levazaune: Kur’ân, her hürmete şayan olan eserdir

    Vak’alar 15 günde yüzde 606 arttı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan BAE'ye tepki

    Göçmenler açlık, salgın ve travma ile karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Erteleme, adalet krizini derinleştirir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratik olgunluk, hürriyet ve ahlâk
    Şükrü BULUT

    Korona ile kıyamet provası
    Ahmet BATTAL

    Arka kapıdan girme yasağı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’a borç vermek nasıl bir saadettir?
    Genel

    Yılmaz Ergün Ağabey vefat etti
    Cevher İLHAN

    “Ekonomik tsunami”ye karşı…
    Genel

    'Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair delilleri gördüm'
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ramazan-ı Şerif hürmetine…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.